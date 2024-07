Marcelo Segreto lança single "Qual é o Filme?" Logo após lançar o EP “Cinemúsicas Vol. 1”, no Dia do Cinema Brasileiro, Marcelo Segreto disponibiliza hoje, dia 17 de julho, o single... Cartão de Visita|Do R7 19/07/2024 - 19h23 (Atualizado em 19/07/2024 - 19h23 ) ‌



Logo após lançar o EP “Cinemúsicas Vol. 1”, no Dia do Cinema Brasileiro, Marcelo Segreto disponibiliza hoje, dia 17 de julho , o single “Qual é o Filme?”

Ouça aqui: https://onerpm.link/ qualeofilme

A faixa foi inspirada sobretudo pelo filme “Os Sonhadores” (2005), de Bernardo Bertolucci, no qual a personagem Isabelle faz diversas brincadeiras de adivinhação cinematográfica, encenando pequenos trechos de filmes e perguntando aos outros personagens: “Que filme é esse?”. “A canção foi construída de maneira semelhante, evocando cenas de filmes brasileiros e indagando ao ouvinte: qual é o filme?”, conta Marcelo Segreto, adiantando também que há outros longas que também inspiraram a música e ele quer que o público tente adivinhar.

“Qual é o filme?” conta com a produção musical de Tó Brandileone e Marcus Preto, arranjo de Marcelo Segreto e lançamento pelo selo Gravadora Experimental.

Ficha técnica | “Qual é o filme?”

Marcelo Segreto: voz e violão nylon

Renata Garcia: clarinete

Mayra Viner: violoncelo

Produtores musicais: Marcus Preto e Tó Brandileone

Letra | Qual é o filme? (Marcelo Segreto)

Dentro do Brasil

Dentro do vazio

Um gramado dividido

Uma triste narração

Passeata ou futebol

Som de tiro ou de tarol

O futuro em queda livre

Qual é o filme?

Dentro de essepê

Dentro de um apê

São estátuas em ruínas

Lua cheia de vazio

Uma estátua vai pro espaço

Uma estátua vai pra cova

Uma estátua petrifica

Qual é o filme?

Na câmera olho

Na tela janela

Quem passa?

Dentro de um caixão

De uma embarcação

São pessoas à deriva

Mar aberto em combustão

São os olhos de uma algema

E os braços do cinema

Remando em flashback

Qual é o filme?

Dentro da ilusão

Da revolução

São atores na banheira

Numa bolha de sabão

O cinema numa onda

Pipoca, beijo, bomba

Uma pedra na janela

Qual é o filme?

Na câmera olho

Na tela janela

Quem passa?

Sobre Marcelo Segreto

Cantor, compositor e idealizador do grupo Filarmônica de Pasárgada com o qual lançou os álbuns O Hábito da Força (2012), Rádio Lixão (2014), Algorritmos (2016) e PSSP (2022). Em 2020, lançou o seu primeiro projeto solo, o EP América, América, com participação da cantora argentina Loli Molina e produção musical de Marcus Preto e Tó Brandileone. Participou como compositor, arranjador e músico do EP Tribunal do Feicebuqui (2013) e do CD Vira lata na via láctea (2014) do compositor Tom Zé, realizando o arranjo da canção Pequena suburbana, primeira parceria de Tom Zé e Caetano Veloso.