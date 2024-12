Marco Luque se despede do espetáculo ‘Dilatados’ com dois shows especiais Humorista e ator encerra sua bem-sucedida turnê com apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro, celebrando o legado de seus personagens... Cartão de Visita|Do R7 04/12/2024 - 16h28 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h28 ) twitter

Humorista e ator encerra sua bem-sucedida turnê com apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro, celebrando o legado de seus personagens inesquecíveis, Jackson Five e Mustafary

O humorista e ator Marco Luque realizará as últimas apresentações de seu espetáculo Dilatados. A atração, que tem conquistado o público ao longo dos últimos três anos, reúne personagens marcantes da carreira de Marco, como Jackson Five, o motoboy paulistano que fez sucesso este ano em horário nobre na maior emissora de televisão do Brasil, e Mustafary, um vegetariano irreverente que cativou o público no programa de Altas Horas.

O espetáculo passa por São Paulo e Rio de Janeiro, encerrando uma turnê que percorreu diversas cidades do Brasil e também na Europa. Lançado em 2021 por Marco Luque e Guilherme Rocha, Dilatados se consolidou como um grande sucesso, sendo aplaudido por onde passou. A peça traz as aventuras de Jackson Five e Mustafary, personagens que se tornaram queridinhos do público o primeiro, um motoboy irreverente, e o segundo, um ativista irônico que prega a sustentabilidade e defende a natureza e os animais, especialmente o "serumaninho", um cachorro que encontrou na praia.

Este fenômeno do humor chegará ao fim com dois espetáculos especiais: um em 5 de dezembro e outro em 17 de janeiro de 2025, ambos marcos de encerramento dessa trajetória de sucesso. “É um espetáculo fantástico, sem dúvidas. Dilatados é muito especial para mim. O Jackson e o Musta são personagens que o público ama. É muito gostoso ver que a platéia realmente abraçou a atração. A troca que tive com o público ao longo dos anos e o sucesso alcançado mostram o quanto essa peça é especial. Isso só me inspira ainda mais para o que está por vir”, afirmou Marco Luque, emocionado com o carinho do público.

Com essa despedida, Dilatados marca sua história, deixando saudades em todos que acompanharam esse incrível fenômeno da comédia.

SERVIÇO



Data: Quinta dia 05 de dezembro 2024

Cidade: São Paulo

Local: Teatro da Arte | Av. Rebouças 3970

Data: Sexta dia 17 de janeiro 2025

Cidade: Rio de Janeiro

Local: Qualistage