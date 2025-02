Marcynho Sensação lança o aguardado CD “Sensação no Batidão 2.0” Marcynho Sensação, um dos grandes nomes do piseiro, está de volta com um novo trabalho para agitar o verão Cartão de Visita|Do R7 30/01/2025 - 18h07 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h07 ) twitter

Marcynho Sensação, um dos grandes nomes do piseiro, está de volta com um novo trabalho para agitar o verão! No dia 30 de janeiro, o cantor lança o CD "Sensação no Batidão 2.0", um projeto inovador que mistura o autêntico batidão com influências latinas.

Com 14 faixas inéditas, o álbum chega às principais plataformas de streaming a partir da meia-noite do dia 31 de janeiro. Além disso, os fãs terão um lançamento especial no aplicativo “Sua Música”, onde poderão curtir, além das 14 músicas do álbum, mais 14 faixas bônus exclusivas!

O fenômeno do Batidão Latino

Marcynho Sensação é conhecido por sua versatilidade e neste novo projeto ele traz uma pegada inovadora para o seu estilo. O "Batidão Latino" chega para marcar tendência, unindo a batida envolvente do piseiro com ritmos latinos dançantes.

Entre as músicas do novo CD, destacam-se faixas como “Balança Balança” (feat. DJ Marcilio), "Farra da Marcinha" (feat. Márcia Fellipe) e "Amor Falso", além da envolvente “Ragatanga”. No “Sua Música”, o público ainda poderá curtir hits exclusivos, como "Me Chama de Amor" (feat. Treyce) e "My Baby" (feat. Furacão Hit).

Destaque nas plataformas

Marcynho Sensação já provou seu poder nas paradas musicais. Seu sucesso "Mulher Roleira (Solinho Envolvente)", gravado em parceria com a Banda Caribbean Hits, colocou o cantor entre os mais ouvidos do país. Com "Sensação no Batidão 2.0", a expectativa é repetir esse sucesso e levar o Batidão Latino para o topo das playlists. Prepare-se para sentir a batida e curtir "Sensação no Batidão 2.0" – o novo trabalho de Marcynho Sensação que promete ser o hit do verão!