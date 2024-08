Margarida Vasconcelos une pop e R&B no single “O Sinal Está Fraco” A cantora portuguesa lança este novo single, já disponível em todas as plataformas digitais Cartão de Visita|Do R7 23/08/2024 - 17h51 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h51 ) ‌



A cantora portuguesa lança este novo single, já disponível em todas as plataformas digitais

Conhecida por sua voz característica e suas composições emocionais, a cantora portuguesa Margarida Vasconcelos está de volta com o lançamento de seu novo single “O Sinal Está Fraco”, nesta sexta-feira (23). A nova faixa, uma fusão de pop e R&B, é mais um passo em direção ao seu EP de estreia, planejado para o fim deste ano.

Ouça “O Sinal Está Fraco”.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “O Sinal Está Fraco” é o quarto lançamento da artista em 2024, solidificando tanto seu público quanto sua sonoridade. Cada vez em maior destaque dentro da cena musical portuguesa, Margarida Vasconcelos continua inovando, sempre mantendo-se próxima do público que está cultivando.

‌



"O meu público está cada vez mais consolidado e tenho trabalhado no sentido de estar próxima da minha comunidade, compreendê-la e dar-lhe o que querem ouvir com a melhor música que sei fazer", afirma a cantora.

Cantando sobre as dificuldades de comunicação em relacionamentos interpessoais, Margarida Vasconcelos constrói uma narrativa com a qual todo mundo pode se identificar em “O Sinal Está Fraco”. A produção também combina com o tópico emocional da faixa, mesclando o pop e o R&B de maneira delicada.

‌



"É uma metáfora entre uma ligação telefónica com interrupções e as dificuldades de comunicação nas relações. Sejam amorosas, de amizade ou com familiares, todos sabemos o desafio que enfrentamos na interação com o outro”, explica Margarida.

“O Sinal Está Fraco” segue os lançamentos de “Pouco a Pouco”, “Embalar” e “50/50”, singles que antecedem o EP de estreia da cantora. Grande promessa da música portuguesa, Margarida Vasconcelos promete crescer ainda mais em 2024.

‌



Sobre Margarida Vasconcelos: Margarida Vasconcelos, cantora e compositora portuguesa, aprendeu a tocar guitarra e piano sozinha, quando pequena, e mais tarde começou a compor os seus temas originais. Começou em 2018 a postar covers no Youtube, alcançando com os seus vídeos reconhecimento de vários artistas internacionais.

Estreou-se como artista independente com o lançamento do seu primeiro single "Tentei" em 2021. No final do ano de 2022 a sua base de fãs começou a crescer junto das redes sociais, somando vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. Já em 2023 lançou vários temas originais como o single viral “A Tua Mão” e “Cuidar De Ti”.