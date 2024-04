“Maria Vai Com As Outras” Maria Cecilia, que faz dupla com Rodolfo, recebe mais de 20 compositoras em encontro inédito no mercado musical para fortalecer a presença...

Maria Cecilia, que faz dupla com Rodolfo, recebe mais de 20compositoras em encontro inédito no mercado musical para fortalecer a presença da mulher no sertanejo

Créditos: Nayara Andrade

Um fato histórico e inédito na história da música popular brasileira. A cantora Maria Cecilia, que faz dupla com o marido, Rodolfo, recebeu diversas compositoras para a primeira edição do projeto “Maria Vai Com As Outras”. No Mavsa Resort, localizado em Cesário Lange, interior de São Paulo, elas se reuniram para compor. O evento, especialmente dedicado ao Dia Internacional da Mulher, aconteceu de 5 a 7 de março, e nasceu com o intuito de homenagear, além de fortalecer a presença feminina no mercado musical, especialmente o sertanejo.

“Há 16 anos na estrada e de lá pra cá, como tudo mudou! Lembro que naquele momento a presença das mulheres ainda era tímida, embora tenhamos ao longo da história artistas emblemáticas e muito importantes, essenciais, que ajudaram a desbravar o mercado não apenas pra mim, mas para tantas outras mulheres que conseguiram realizar os seus sonhos. Foram dias lindos, incríveis, de muita música, brincadeira e diversão. O resultado está incrível, é só hit atrás de hit. Foi uma experiência única realmente”, diz Maria Cecilia.

“Maria Vai Com As Outras” proporcionou o encontro de Maria Cecilia com Paula Mattos, Vanessinha PG, Débora Xavier, Valéria Costa, Day, Lara, Lola Ortiz, Chay Moraes, Amanda Valverde, Isa Santana, Anna Cintia, Paulinha Gonçalves, Kel Bertin, Adriana Paredes, Dani Lima, Grazi Maciel, Bruna Siqueira, Bibi, Amanda Coronha, Mayra Rodrigues e Vivi Abreu.

Todas, compositoras do primeiro escalão, são responsáveis por incontáveis sucessos, dentre eles, “Amando Por Um”, gravada por Simone & Simaria, “O Errado Sou Eu”, de Zé Felipe, “Amiga Linda”, interpretada por João Bosco & Vinícius, “Te Amo Com Voz Rouca” e “Namora Eu Aí”, sucessos de Jorge & Mateus, “Jogado na Rua, hit conhecido nas vozes de Guilherme e Santiago e “Que Sorte a Nossa”, composição de Paula Mattos gravada por ela e por Matheus e Kauan.

“Maria Vai Com As Outras” resultou em dias felizes, de muitas trocas e mais de 25 novas composições que deverão chegar ao mercado muito em breve.

“Foi lindo, incrível. Nem tenho como agradecer a cada uma por topar esse grande desafio. Juntas somos mais fortes. Obrigada aos meus empresários, Rafael Kinock e Luiz Montoya. Obrigada Rodolfo, meu parceiro de palco e vida, e obrigada a minha grande amiga e compositora Débora Xavier. Sem vocês, nada seria possível. Nicolas Godoy, não teria espaço melhor que o Mavsa! Impecável como sempre. Que cada vez nós, mulheres, mais tenhamos espaço e voz”, encerra Maria Cecilia.