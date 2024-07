Mark Ambor lança o single “Our Way”

Alto contraste

Também confirma seu álbum de estreia Rockwood para 16 de agosto - ENCOMENDE AQUI

O revolucionário vocalista, produtor e multi-instrumentista Mark Ambor confirma que seu álbum de estreia, Rockwood, será lançado em 16 de agosto pela Hundred Days Records. Para comemorar, sua nova faixa, “Our Way”, já está disponível.

“Rockwood era o refúgio perfeito para mim e meus amigos quando estávamos crescendo. Um lugar onde o peso do mundo caía de nossos ombros por apenas um momento. Se eu tiver feito justiça a esse álbum, ele será essa fuga para quem o ouvir.”

A estreia de Ambor acontece em meio a um marco de 2024 para a estrela em ascensão, que esgotou suas extensas turnês na América do Norte e na Europa em menos de 24 horas, escreveu seu primeiro single no topo das paradas e cativou uma base de fãs global por meio de sua prodigiosa narrativa e fluxo constante de novas músicas - tudo isso em poucos anos após começar a escrever letras no porão da casa de seus pais em 2020. Ambor começou a fazer upload de covers e trechos de músicas originais após seu ano de formatura assolado pela pandemia e, em pouco tempo, deixou de tocar sozinho em seu quarto para encantar milhões de fãs em todo o mundo e ganhar impulso suficiente para o lançamento de seu EP de estreia, Hello World, em 2022.

O novo álbum contará com as músicas compartilhadas anteriormente “I Hope It All Works Out” e “Good To Be” que entraram nas paradas de 25 países, bem como sua mais recente oferta, o single de sucesso “Belong Together”. Desde que Ambor lançou a faixa no início deste ano, “Belong Together” alcançou o top 40 da Billboard 200 global, chegou ao topo das paradas em 20 países e acumulou mais de 350 milhões de streams – chegando a quase 5 milhões por dia.

Rockwood foi produzido e escrito por Ambor na mesma casa de infância onde sua carreira decolou, a uma curta distância de carro do Parque Estadual homônimo, uma propriedade exuberante situada no Condado de Westchester. “Rockwood é um lugar onde você vai para ver o pôr do sol, beber, fumar, primeiro encontro, talvez um piquenique… todo mundo tem uma versão disso, não importa onde tenha crescido”, explica ele. “Quero que esse álbum seja uma fuga para as pessoas. Quero que elas se sintam bem quando ouvirem essas músicas. Quero que elas se sintam ouvidas. Quero que elas se sintam parte de uma comunidade, que sintam uma certa união, que sintam que fazem parte de algo maior do que elas mesmas.”

Desde o compartilhamento de sua primeira música na internet em 2020, até a rápida conquista de milhões de ouvintes mensais e a venda de sua primeira turnê como atração principal em menos de um dia, a ascensão de Mark Ambor foi meteórica. Desde o lançamento de seu EP de estreia, Hello World, em 2022, e o reconhecimento que o acompanhou na Internet, o músico emergente de 26 anos se viu no topo das paradas globais, solidificando-se como uma força em ascensão e um artista a ser observado. Seu novo álbum, Rockwood, marca seu maior trabalho até hoje.