Mark Wilkinson compartilha o single "Don't Leave Me Behind" Em “Don't Leave Me Behind”, Mark Wilkinson explora o desafio comum de avaliar as escolhas de vida e o peso das expectativas não realizadas... Cartão de Visita|Do R7 12/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute aqui.

Em “Don't Leave Me Behind”, Mark Wilkinson explora o desafio comum de avaliar as escolhas de vida e o peso das expectativas não realizadas com o passar dos anos. O artista compartilha: “A minha realidade corresponde às expectativas que tinha para minha vida? Vou conseguir alcançar tudo o que planejei ou desejei conquistar? Esta faixa explora essas perguntas internas e o sentimento de estar sendo deixado para trás.”

A vida raramente segue um caminho linear. Muitas vezes, ela se divide, e fazemos o melhor para seguir em frente. Mark Wilkinson reflete essa trajetória em sua música, reconhecendo as dificuldades e a escuridão, para logo se abrir ao abraço da luz. O cantor e compositor de Sydney explora essa jornada por meio de histórias que tocam o coração e composições cativantes.

Mark começou a ganhar reconhecimento internacional ao levar sua música diretamente para as pessoas como um popular artista de rua. Em cada lançamento, ele alcançou novos patamares criativos, encantando o público com álbuns como Let The River Run (2013), Hand Picked, Vol. 2 (2015), Wasted Hours (2018), e Blue Eyed Girls (2019). Ao longo de sua carreira, alcançou o primeiro lugar nas paradas independentes da Austrália e vendeu mais de 80.000 unidades. Desde o lançamento do EP Mariposa em 2022, acumulou milhões de streams no Spotify e recebeu apoio de plataformas como Americana Highways, The Bluegrass Situation e The Wild Is Calling, que elogiou seu potencial mainstream, comparando-o a nomes como Mumford and Sons, Mt. Joy e The Lumineers.

‌



“Sou apenas uma pessoa comum que tem paixão pela composição. Adoro como isso pode evocar uma imensa carga emocional e unir as pessoas, tocando algo que normalmente é difícil de alcançar. Assim como todos, sou uma pessoa normal que se conecta através da música.” – Mark Wilkinson.

Reconhecido por seu estilo de composição maduro e letras profundamente eloquentes, Mark Wilkinson destaca momentos íntimos da vida em suas canções, permitindo que os ouvintes se conectem profundamente, quase como se ele estivesse falando diretamente com cada um. Suas músicas apresentam histórias que abordam mudanças, vida e amor, de forma a ressoar com o público.