Martinho da Vila comemora com amigos, família e gravadora o lançamento de seu novo álbum

Escute “Violões e Cavaquinhos”: https://smb.lnk.to/ VioloeseCavaquinhos

Na noite do dia 22, o cantor e compositor celebrou, ao lado de convidados, o lançamento de seu mais recente projeto, “Violões e Cavaquinhos”, disponibilizado no último dia 13. O evento aconteceu no Beco do Rato, reduto do samba na cidade do Rio de Janeiro, com direito a apresentação do sambista.

"Comemorar o ´Violões e Cavaquinhos´ com amigos e família foi uma alegria!", compartilha o artista.

Martinho reuniu familiares, amigos e a equipe da gravadora Sony Music Brasil, em uma noite especial. O Presidente da multinacional no país anunciou o show do artista, que performou grandes sucessos da carreira, presentes no álbum. Em cima do palco, o bamba recebeu ainda um quadro com a arte de capa do disco, desenvolvida pelo artista plástico Allencar, ‘MUITOCRIA’, e pelo designer gráfico Marcos André, ‘Mandré’.

Em “Violões e Cavaquinhos”, Martinho da Vila vai mais longe ao defender sua fé na vida, no que virá. O trabalho apresenta quatro inéditas e revisita clássicos de seu repertório, acompanhado de instrumental enxuto. O rapper L7NNON e as cantoras Preta Gil, Mart’nália e Alegria Ferreira participam do álbum.

Martinho recebendo, do artista plástico Allencar, o quadro com a arte de capa do álbum “Violões e Cavaquinhos”