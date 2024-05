Matheus e Kauan disponibilizam segundo volume do DVD “Praiou”

Alto contraste

Cinco faixas inéditas se juntam ao projeto e chegam às plataformas de música nesta quinta-feira (23), às 21h

Ouça agora: https://open.spotify. com/prerelease/ 6PDoOUvAvrs3hauKkSApfE?si= cF35ZR5PRwunjL8XvxDDlQ

Com mais de 170 milhões de streams somados e com altas posições nos mais renomados rankings musicais, o DVD "Praiou" já apresentou sete músicas do projeto de Matheus e Kauan. Agora, os artistas disponibilizam mais cinco faixas inéditas para compor o segundo volume do audiovisual. A partir desta quinta-feira (23), às 21h, “Asinha Solta”, “Quem Tá Fora”, “Some”, “Quebra Minha Promessa” e “Novos Ares”, chegam em todas as plataformas de áudio.

O single “Asinha Solta” foi o escolhido para ser a faixa foco da segunda parte. Composta pelo próprio Matheus, ao lado de Renno Poeta, Edu Valim e Daniel Caon, sua letra compartilha os sentimentos do eu lírico ao tentar mostrar para sua amada o que ela vai encontrar com a vida de solteira: “Eu vou deixar cê beijar outra boca / Só pro’cê ver que cê perdeu uma melhor de todas”. Seu videoclipe fica disponível no YouTube a partir das 11h do dia seguinte, enquanto os demais seguem um cronograma semanal através do canal oficial da dupla na plataforma.

“Estamos contentes com a tamanha repercussão que o projeto está tomando. A primeira parte foi um sucesso, os fãs abraçaram as canções com todo o carinho e queremos essa mesma energia com os próximos lançamentos”, compartilha Math eus. “O PRAIOU está sendo, sem dúvidas, um projeto maravilhoso pra nós. A gravação já tinha sido um espetáculo e agora as faixas também estão conquistando o coração de todo o país” complementa Kauan.

Gravado em novembro de 2023, o DVD contou com as participações de grandes nomes do POP, funk, pagode e sertanejo, como Luísa Sonza, no hit “Não Sirvo”, e Maiara & Maraísa em "Não Sei Se Tô Solteiro Mais”. Já Ludmilla, Thiaguinho e MC Livinho terão suas colaborações disponibilizadas até o final do ano. O enorme alcance e sucesso das faixas “Não Recomendo”, “Pega Na Mão da Festa”, “Toda Vez Menos Hoje” e “Sacada de Gênio” reforça ainda mais a consagração de Matheus & Kauan no mercado fonográfico.

Cronograma dos videoclipes:

24/05, 11h - Asinha Solta

30/05, 11h - Quem Tá Fora

06/06, 11h - Some

13/06, 11h - Quebra Minha Promessa

20/06, 11h - Novos Ares

“PRAIOU, vol.2” - Matheus & Kauan

Lançamento: 23 de maio de 2024

Faixas:

1.Não sei se tô solteiro

2.Não recomendo

3.Quem Tá fora

4.Não sirvo

5.Some

6.Quebra minha promessa

7.Asinha Solta

8.Pega na mão da festa

9.Próximas ficadas

10.Toda vez menos hoje

11.Novo Ares

12.Sacada de gênio

Faixa foco: “Asinha Solta”

Compositores: Matheus Aleixo, Renno Poeta, Edu Valim e Daniel Caon

Letra:

Vai lá, se quer voar vai lá

Mas já vou avisar

Que tudo que parece amor

Lá fora é seguro pra você pousar

Melhor um coração na mão

Que dez voando

Mas certeza que seu plano

Era seguir sem mim

Não é segredo

Você sabe que eu te amo

Mas não vou ficar implorando

Pra ficar aqui

Voa, voa, voa passarin

Eu vou deixar cê beijar outra boca

Só pro’cê ver que cê perdeu uma melhor de todas

Eu vou deixar suas asinha solta

Só pro’cê ver que igual minha cama cê não acha outra

Vai ficar louca, louca, louca

Quando cê ver que cê perdeu uma melhor de todas

Vai ficar louca, louca, louca

Quando cê ver que igual minha cama cê não acha outra