Matheus e Kauan estreiam a label “Praiou” em Recife com ingressos esgotados Dividindo o palco com Matheus Fernandes e Kaká & Pedrinho, evento aconteceu neste sábado (13), na Arena Boa Viagem

jhonnathas franco

Ontem à noite, a Arena Boa Viagem foi palco de um evento inesquecível para os fãs pernambucanos de Matheus & Kauan. A label “Praiou” foi apresentada no Recife pela primeira vez. Com ingressos esgotados e com mais de 3 horas de duração, o show celebrou a relação entre os artistas e o público nordestino.

Para a 7ª edição da turnê, que já conquistou milhares de fãs por todo o Brasil, além das performances incríveis dos anfitriões, o evento contou com as participações especiais de Matheus Fernandes e Kaká & Pedrinho. Ao lado do cantor cearense, os três artistas performaram juntos, pela primeira vez desde sua gravação, o sucesso “Triplex”, que já ultrapassa quase 40 milhões de plays nas plataformas, figura na 4° posição das músicas mais ouvidas do Brasil no Spotify e já foi usado mais de 160 mil vezes nas redes sociais.

Matheus e Kauan apresentaram um repertório inédito com os mais recentes sucessos dos sertanejos, incluindo as novas músicas do terceiro volume do audiovisual “Praiou”, lançado no início do mês. Os hits “Não Recomendo”, “Não Sirvo”, parceria com Luisa Sonza, “Não Sei Se Tô Solteiro”, com Maiara & Maraisa, também animaram a plateia. O evento contou ainda com a participação dos cantores Matheus Moraes e Juciê, que esquentaram o palco na abertura, e finalizou com uma apresentação de DJ Jopin.

“Foi uma noite maravilhosa, sem dúvidas. Temos uma relação de longa data com Recife, inclusive escolhemos Pernambuco para gravar o DVD ‘Na Praia’ em 2020. O público aqui tem energia ímpar e sempre somos muito bem recebidos. Cantamos todos os nossos maiores sucessos, até mesmo os mais recentes lançamentos, e os fãs nos acompanharam o show inteiro. Agradeço pela presença de cada um", afirma Matheus.

“Ficamos muito contentes por conseguir levar nossa turnê para outros estados no Nordeste. A noite de ontem vai ficar marcada na história da label. E prometemos continuar crescendo cada vez mais com esse projeto que é tão especial pra gente. O carinho dos nossos fãs em Pernambuco é único, vamos voltar, com certeza” , complementa Kauan.

As próximas edições de Praiou já tem suas datas confirmadas até o final do ano:

Belo Horizonte - 17 de agosto

Brasília - 31 de agosto

São Paulo - 21 de setembro

Cuiabá - 12 de outubro