Matheus e Kauan lançam terceiro volume de "Praiou” Com três faixas inéditas e um medley, coletânea faz parte de projeto gravado no Ibirapuera

Com três faixas inéditas e um medley, coletânea faz parte de projeto gravado no Ibirapuera

Ouça agora: https://open.spotify. com/prerelease/ 2yuZGTR2hzjsfZjIcJUzAn?si= Dwn9-4zDS7CexQt1J-eb6A

Desde seu primeiro lançamento, o projeto "Praiou” de Matheus e Kauan tem alcançado números estratosféricos nas plataformas de música e altas posições nos principais rankings do país. São quase 250 milhões de streams somados entre a primeira e a segunda parte do audiovisual. Nesta quinta-feira (04), a partir das 21h, o terceiro volume chega às plataformas de áudio com três músicas inéditas - a faixa foco “Cronômetro”, “Antecedentes Sentimentais” e “Não Mudava Nada”, - e o medley de “Não Vitalício (Nunca Mais) / A Rosa e o Beija Flor / Quarta Cadeira”.

Composta pelo próprio Matheus, ao lado de Waleria Leão, Gui Prado, Junior Silva, Abel Martins, Thales Lessa e Vinni Miranda, a letra de “Cronômetro” vem recheada de onomatopeias que descrevem de um jeito divertido o passo a passo para esquecer alguém com a bebida. Seu videoclipe, gravado em novembro com a presença de mais de seis mil pessoas no Parque Ibirapuera, um dos cartões postais da cidade de São Paulo (SP), fica disponível no canal oficial da dupla às 11h, desta sexta-feira (05). Os demais visuais seguem uma ordem semanal de lançamento.

“É uma alegria enorme dar continuidade a este audiovisual que tem sido tão marcante para nossa carreira. Nossos fãs abraçaram com todo o carinho do mundo os últimos lançamentos e sei que agora não vai ser diferente. Escolhemos muito bem as faixas deste terceiro volume. Sei que o pessoal tem pedido bastante ‘Cronômetro’, então, estamos ansiosos para o lançamento", afirma Matheus.

“O DVD já alcançou marcos incríveis desde de sua estreia e ainda temos muita coisa boa pra compartilhar. Tivemos uma agenda de shows bem movimentada em junho e, durante os shows, conseguimos sentir o amor que nossos fãs têm com as faixas recém lançadas. Sabem cantar todas”, declara Kauan.

Os sucessos “Não Recomendo”, “Não Sei Se Tô Solteiro” feat com Maiara & Maraisa e “Não Sirvo”em colaboração com Luisa Sonza, alcançaram a 8º, 15º e 80° posição, respectivamente, no TOP 100 Brasil do Spotify, e juntos conquistaram mais de 190 milhões de streams nas plataformas. As parcerias com Thiaguinho, Ludmilla e Mc Livinho, que ainda não foram disponibilizadas, também já estão nos preparativos para estrearam ainda neste segundo semestre de 2024.

Ordem de lançamento dos videoclipes:

Cronômetro: 5 de julho, 11h

Antecedentes Sentimentais: 18 de julho, 11h

Não Mudava Nada: 25 de julho, 11h

Não Vitalício (Nunca Mais) / A Rosa e o Beija-Flor/ Quarta Cadeira: 1 de agosto, 11h

Praiou, Vol.3 - Matheus & Kauan

Lançamento: 4 de julho de 2024

Faixas:

1.Cronômetro

2.Antecedentes Sentimentais

3.Não Mudava Nada

4.Não Vitalício (Nunca Mais) / A Rosa e o Beija-Flor/ Quarta Cadeira

Faixa foco: Cronômetro

Compositores: Matheus Aleixo, Waleria Leão, Gui Prado, Junior Silva, Abel Martins, Thales Lessa e Vinni Miranda

Letra:

Tá vendo essa garrafa na mesa?

Ela vai ser meu cronômetro, contagem regressiva, a minha ampulheta

Assim que cê sair da minha vida

E a porta da sala fazer pá

Essa tampinha aqui vai fazer cleck

E os segundos pra você se arrepender

Vão ser contados nos 600 ml

Nos primeiros 200

A espuma sobe no meu copo e você vai saindo sem ressentimento

Ó meus gole, ó seu tempo

Nos segundos 200

Vai entrar no carro e quando cai no choro vai caindo no meu esquecimento

Ó meus gole, ó seu tempo escorrendo

E quando faltar só um copo pra garrafa acabar Acabou seu tempo, acabou a gente

Porque amor frio e cerveja quente

Eu deixo pra outro tomar

Eu deixo pra outro pegar e amar

Eu deixo pra lá