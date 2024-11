Matheus e Kauan levam “Praiou” para Goiânia pela primeira vez Evento ocorre neste sábado (30) na Arena Multiplace e encerra a turnê de 2024 Cartão de Visita|Do R7 28/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 16h28 ) twitter

Após a gravação do DVD “Envolvente”, há pouco mais de um mês, Matheus & Kauan encerram a turnê Praioude 2024 em Goiânia, marcando a primeira vez do projeto na cidade. O evento, que acontece na Arena Multiplace, tem como proposta reunir elementos do universo praiano no cenário e em todos os espaços do festival.

Este será o último Praiou do ano, e a dupla preparou um setlist repleto de seus maiores sucessos, incluindo hits como "Cronômetro", que se destaca no TOP 50 Brasil do Spotify, "Basiquinho", "Não Recomendo", "Triplex", "Quarta Cadeira", "Pactos", "A Rosa e o Beija-Flor", "Te Assumi Pro Brasil", entre muitos outros. A apresentação terá cerca de 3 horas de duração e fará os fãs de Goiânia dançarem e cantarem ao lado dos irmãos.

Em 2024, a turnê Praiou percorreu diversas capitais do Brasil, como Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Cuiabá, levando milhares de fãs do sertanejo a se emocionarem com os sucessos da dupla. Desde 2022, a turnê tem conquistado plateias por onde passa, tornando-se um dos maiores fenômenos da música sertaneja da atualidade. Ao longo dos shows, Matheus & Kauan contaram com a participação especial de grandes nomes da música, como Kamisa 10, Matheus Fernandes e Felipe & Rodrigo, que enriqueceram ainda mais a experiência do público.