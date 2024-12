Matheus Fernandes lança segundo volume de “MF Em Sampa” com participações Com oito faixas, coletânea chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira (05) às 21h Cartão de Visita|Do R7 04/12/2024 - 15h48 (Atualizado em 04/12/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com oito faixas, coletânea chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira (05) às 21h

Ouça agora:https://forms. sonymusicfans.com/campaign/mf- em-sampa-presave/

Após o estrondoso sucesso de “Triplex” , parceria milionária com Matheus & Kauan, e “Botada A Luz de Velas” ao lado de Léo Santana, Matheus Fernandes lança o segundo volume do “MF Em Sampa”. Com 8 faixas, incluindo as tão aguardadas parcerias com Mc Daniel, Kevin o Chris e Rogerinho, e a faixa foco “Não Ruou”, a coletânea chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira (05) às 21h.

Composta por Gabriel BK, Kleber Paraíba, Victor Reis e Nicolas Damasceno, "Não Ruou" fala sobre um relacionamento conturbado, marcado por brigas, arrependimentos e reconciliações rápidas. A letra expressa frustração com os altos e baixos do amor, onde os mesmos erros se repetem. Seu videoclipe fica disponível na sexta-feira (06) a partir das 12h no canal oficial do artista.

‌



"Desde o início, o 'MF Em Sampa' foi recebido de maneira incrível pelos fãs, e isso me motiva ainda mais. Cada faixa tem um significado especial, e as parcerias foram essenciais para dar vida a esse projeto. Tenho certeza de que todos vão se conectar com as músicas, assim como eu me conectei durante a gravação”, compartilha Matheus.

Matheus Fernandes finaliza o ano com outra grande novidade para celebrar. O cearense oficializou sua parceria com Roberto Costa, CEO da RSS Produções, e agora seguem juntos na gestão de sua carreira. Esse passo marca uma nova fase para o artista, que tem consolidado sua trajetória de sucesso.

‌



Atualmente, o primeiro volume do “MF Em Sampa” ultrapassa 200 milhões de streams nas plataformas de áudio, refletindo a forte conexão de Matheus com o público, cada vez mais engajado nas redes sociais e nas músicas do artista. Com o lançamento do segundo volume, os dois trabalhos serão unidos em um único álbum nas plataformas, dando continuidade à sua jornada e prometendo mais hits para 2025.

Confira o cronograma de lançamento dos clipes no YouTube:

‌



06/12 às 12h – Não Ruou

10/12 às 12h – Cautela

12/12 às 12h – Monogamia

17/12 às 12h – Justin Bieber

19/12 às 12h – Os Caras do Momento

23/12 às 12h – Sprite (Remix)

26/12 às 12h – Sem Conduta

30/12 às 12h – Diferente dos Normais

“MF Em Sampa - Vol.2” - Matheus Fernandes

Lançamento: 5 de dezembro de 2024

Faixas:

1.Sprite part. Kevin O Chris

2.Justin Bieber part. Rogerinho

3.Não Ruou

4.Cautela

5.Monogamia part. Mc Daniel

6.Diferente dos Normais

7.Sem Conduta

8.Os Caras do Momento

“Não Ruou” - Matheus Fernandes

Compositores: Gabriel BK, Kleber Paraíba, Victor Reis e Nicolas Damasceno

Letra:

Essa sua perna inquieta e esse olho fundo

essa gaguejada pra tocar no assunto

tem cheiro, tem traço, tem rastro

de um sentimento

Arrependimento, ô ô ô

cê falar que é cria de rua é fácil

dormir lá fora, é outros quinhentos

nem se eu quisesse chorar dava tempo

Cê fez barraco, bateu porta, me xingou

do quarto até o elevador

Eu cuspi no chão nem secou, cê já voltou

saiu pra ruar, não ruou

agora vai chamar os paredão de amor

Cê fez barraco, bateu porta me xingou

do quarto até o elevador

Eu cuspi no chão nem secou, cê já voltou

saiu pra ruar, não ruou

agora vai chamar os paredão de amor

Quero ver aguentar

Arrependimento, ô ô ô

cê falar que é cria de rua é fácil

dormir lá fora, é outros quinhentos

nem se eu quisesse chorar dava tempo

Cê fez barraco, bateu porta, me xingou

do quarto até o elevador

Eu cuspi no chão nem secou, cê já voltou

saiu pra ruar, não ruou

agora vai chamar os paredão de amor

Cê fez barraco, bateu porta, me xingou

do quarto até o elevador

Eu cuspi no chão nem secou, cê já voltou

saiu pra ruar, não ruou

agora vai chamar os paredão de amor

os paredão de amor, os paredão de amor