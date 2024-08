Matheus Fonseca homenageia estilo de samba-enredo em seu novo single Canção Enredo de Vida faz parte do álbum Latitude Zero, a ser lançado no próximo mês Cartão de Visita|Do R7 15/08/2024 - 21h06 (Atualizado em 15/08/2024 - 21h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Canção Enredo de Vida faz parte do álbum Latitude Zero, a ser lançado no próximo mês

Representante da nova safra de músicos da MPB e vencedor do prêmio Luiz Melodia, o carioca Matheus Fonseca lança, nesta quinta-feira (15), o single “Enredo de Vida”. A música tem distribuição da Magroove e estará disponível em todas as plataformas de streaming musical.

O nome não é mero acaso: a canção reverencia o estilo imortalizado pelas escolas de samba. Mas, como é de costume na obra do músico, a canção conecta elementos de jazz e sonoridades de outras regiões do país. O single é um co-lançamento com Gabriel Policarpo, célebre produtor, músico e diretor musical que já trabalhou com grandes nomes da música brasileira como Martinho da Vila e Lenine.

A letra conta a história de um trabalhador da construção civil cujo sonho é compor e cantar sua rotina de vida como samba-enredo no Carnaval da Sapucaí. O repique de mão, instrumento de percussão criado por Ubirany, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, se destaca em toda a melodia. O instrumento, aliás, é uma marca dos trabalhos de Gabriel Policarpo e confere à música a cadência da roda de samba.

Publicidade

Além do repique, estão presentes o violão de sete cordas, o surdo e a cuíca. Em paralelo, Matheus traz um guiro (instrumento latino) tocado com uma baqueta com cerdas. “Estou super feliz, esse é o primeiro samba que eu lanço. Esse ritmo é uma linguagem e uma forma de compartilhar música que eu acho muito interessante. Eu respeito muito esse lugar do samba e fico contente de poder compartilhar dessa atmosfera”, afirma Matheus Fonseca.