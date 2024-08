Matheus & Kauan e Matheus Fernandes se apresentam no “Na Praia” em Brasília Show acontece neste sábado (31) a partir das 18h Cartão de Visita|Do R7 29/08/2024 - 16h01 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h01 ) ‌



Show acontece neste sábado (31) a partir das 18h

Neste sábado, 31 de agosto, o Na Praia em Brasília será palco de um evento imperdível, com apresentações de duas grandes estrelas da música: Matheus & Kauan e Matheus Fernandes. Os shows serão uma celebração de grandes sucessos, incluindo “Triplex”, parceria entre os artistas que tem dominado os principais rankings musicais do país e viralizado nas redes sociais com 100 milhões de streams acumulados nas plataformas.

Matheus & Kauan, renomados por seu talento e por hits que marcaram a cena sertaneja, retornam a Brasília para levar a turnê “Praiou” à capital pela segunda vez. Para a 9° edição da label, a performance da dupla promete ser memorável, com um repertório recheado de sucessos, incluindo “Que Sorte a Nossa”, “Te Assumi Pro Brasil”, “Não Vitalício (Nunca Mais)”, “Não Recomendo” e “Cronômetro”, do álbum “Praiou”. A energia e a conexão do duo com o público garantem uma experiência musical única e envolvente.

Matheus Fernandes, conhecido por seu talento e carisma, também subirá ao palco, levando sua energia contagiante e canções que embalam os fãs. Sucessos como “Baby Me Atende”, “Balanço da Rede”, “Altas Loucurinhas”, e claro, “Botada à Luz de Velas”, o mais recente lançamento do DVD “MF Em Sampa”, prometem agitar os presentes do início ao fim, criando uma atmosfera vibrante e animada.