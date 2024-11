Matheus & Kauan, Veigh, Thiago & Samuel e Kevin Brauer Band no VillaMix 2024! Considerado um dos principais festivais de música do país, a nova edição do evento, marcada para 21 de dezembro, definiu sua grade... Cartão de Visita|Do R7 31/10/2024 - 18h09 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Considerado um dos principais festivais de música do país, a nova edição do evento, marcada para 21 de dezembro, definiu sua grade de apresentações A expectativa para o VillaMix Festival 2024 está a mil, e o line-up completo já foi oficialmente divulgado! Considerado um dos maiores eventos de música do país, a nova edição promete atrair milhares de fãs e artistas renomados, a saber: Post Malone, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Thiago & Samuel, Veigh, Vintage Culture e Kevin Brauer Band. A grande atração internacional, Post Malone, foi a primeira a ser confirmada; o cantor norte-americano traz ao Brasil um show inédito com seu álbum country “F-1 Trillion”. Já a presença de Gusttavo Lima, um dos nomes mais pedidos pelos fãs, traz um espetáculo focado nos maiores sucessos de sua carreira com o show “Acústico”. Seguindo com o sertanejo, Matheus & Kauan, um dos principais artistas do gênero, retornam ao festival e prometem levar ao palco seus grandes hits emplacados durante os 15 anos de carreira, incluindo “A Rosa E O Beija Flor”, “Que Sorte A Nossa” e “Não Vitalício (Nunca Mais)”. Os Parazin, Thiago & Samuel, não ficarão de fora dessa, e apresentarão no repertório faixas como “Amor Diferente”, “Chave”, entre outras. Já o rapper paulista Veigh, que detém a maior estreia nacional da história do Spotify, representará o rap e o trap compartilhando toda sua bagagem e talento. Vintage Culture, um dos dez melhores DJs do mundo, traz um set especial para o evento com mixagens e hits globais. E encerrando o line up, Kevin Brauer Band também confirma presença no festival. Depois de cinco anos de hiato, o VillaMix Festival está de volta com uma nova edição no dia 21 de dezembro na Neo Química Arena, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site oficial do Villa Mix. Fique atento às redes sociais e plataformas do evento para mais novidades. Sobre o Villa Mix O Villa Mix Festival é um dos maiores eventos de música sertaneja do Brasil, criado em 2011. A primeira edição aconteceu em Goiânia e rapidamente ganhou destaque, atraindo grandes nomes da música sertaneja e recorde de público . Com o sucesso, o festival se expandiu para outras cidades, como São Paulo e Brasília, consolidando-se importante para artistas do gênero. O evento é conhecido por sua atmosfera festiva e pela diversidade de atrações, incluindo shows de artistas renomados, como Jorge & Mateus, Ivete Sangalo, Anitta, Luan Santana e grandes nomes internacionais, como Shawn Mendes, Maluma, Demi Lovato, Nick Jonas, entre outros. Serviço Evento: VillaMix Festival Data: 21 de dezembro de 2024 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP) Ingressos: https://www.eventim.com.br/ artist/villamix-festival/