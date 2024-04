Mayana Neiva faz show de lançamento do álbum “Tá Tudo Aqui Dentro” A artista apresenta o seu disco de estreia no Bona Casa da Música, dia 24 de abril

“Tá tudo aqui dentro”, disco de estreia da multiartista Mayana Neiva, transita bem entre a música nordestina e uma produção latina cosmopolita. No próximo dia 24 de abril, quarta-feira, às 20h, a artista apresenta o seu novo álbum no Bona Casa da Música. Os ingressos podem ser adquiridos no eventim.com.br e no local do show.

Numa prosódia lírica e autoral, a paraibana desfia o rosário de timbres contemporâneos entoados nas cores da tradição. O disco, concebido pela artista como uma reinvenção de si, propõe uma ancoragem no tempo, revisitando suas raízes em clave futurista. O Nordeste, ponto de partida e de chegada, se espraia pelas veias abertas da América e pulsa em sotaque latino. A memória é o fio que alinhava as paisagens sonoras e afetivas que se acumulam como retratos de um álbum próprio.

A produção musical combina arranjos modernos com beats e sintetizadores a instrumentos orgânicos que formam um corpo sonoro em que as diferentes temporalidades se expressam por uma profusão de ritmos que variam da nostalgia tangueira ao forró pé de serra, passando pela cumbia colombiana e o bolero cubano.

Nomes como Ylana, Yuri Queiroga, Guegué, Pupillo, Juliano Holanda e Igor de Carvalho encorpam a manufatura desse nordeste vário: infinito e ancestral, que amplifica seu dinamismo com a participação dos produtores: Naná Rizzini, Magí Batalla, Marcus Preto, Marcel e Conrado Goes.

O álbum traz parcerias luminosas com artistas importantes do cenário atual, como a faixa “Queima” com o compositor conterrâneo Chico César, “Dopamina” com a baiana Josyara, além da sonoridade virtuosa de Mestrinho e José Manuel.

Mayana Neiva (voz) será acompanhada no palco por Ed Woiski (direção musical, violão e guitarra), Lana Ferreira (baixo), Mayara Almeida (sax), Cosme Vieira (acordeon), Bruno Marques (bateria) e Anderson Ramos (teclado).

Serviços:

Local: Bona Casa da Música

Endereço: R. Dr. Paulo Vieira, 101 – Sumaré – São Paulo

Horário: 20h

Ingressos: https://www.eventim.com.br/ event/mayana-neiva-no-bona- bona-casa-de-musica-18409490/# tab=

Valor dos Ingressos: De R$ 60 a R$ 120

Link para escutar o disco: https://open.spotify.com/intl- pt/artist/ 0MeEhWG8kXBAETvF1DZPcc#login