Mayra Clara No Centro Cultural Vila Itororó, 02 de março, sábado, 19h Entrada Franca

Mayra Clara, cantora, produtora e atriz, da cidade do Recife (na verdade, Acre-pernambucana, nascida em Rio Branco-AC e criada em Recife-PE). Mostra a força do canto da mulher nordestina em seu show. Integrante da Reverbo - Mostra Autoral de Música Pernambucana - já se apresentou na Ocupação Reverbo que ocorreu no Itaú Cultural SP, em julho de 2022.

Seu segundo EP, 'Vingança', é um prato que se come em forma de canção. Lançado nos streamings em 2021, teve como produtor musical o grande pianista pernambucano Amaro Freitas, que vem se destacando no cenário da música nacional e internacional.

Mayra interpreta canções como: 'Vingança', de Lupicínio Rodrigues e 'Olhos nos olhos', de Chico Buarque. Também canções de autores pernambucanos da cena atual da MPB: 'Eu não quero mais', parceria de Juliano Holanda e Igor de Carvalho, e 'Vingança', parceria do escritor Marcelino Freire e do músico Revoredo.

Esse álbum recebeu o Prêmio da Música de Pernambuco na categoria: Melhor Álbum MPB Cantora. E também no primeiro semestre deste ano, a cantora fez o show de lançamento desse trabalho no Teatro da Caixa Cultural com ingressos esgotados e uma sessão extra.

Agora, a cantora desembarca na cidade de São Paulo, no charmoso palco da Vila Itororó.

Serviço:

Show: Mayra Clara

Local: Centro Cultural Vila Itororó

Endereço: Rua Maestro Cardim, 60 - Bela Vista - SP

Data e Horário: 02 de março, Sábado, às 19h.

Ingressos: Gratuito