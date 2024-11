MC Bianca lança "Deixa Eu Te Sentir" com participação de Buchecha A cantora MC Bianca acaba de lançar sua mais nova música, "Deixa Eu Te Sentir", uma parceria inédita com o icônico Buchecha Cartão de Visita|Do R7 13/11/2024 - 02h27 (Atualizado em 13/11/2024 - 02h27 ) twitter

A cantora MC Bianca acaba de lançar sua mais nova música, "Deixa Eu Te Sentir", uma parceria inédita com o icônico Buchecha. A faixa já está disponível nas plataformas digitais e promete agitar os fãs de funk e de boa música.

O lançamento chega acompanhado de um videoclipe oficial, que foi gravado no Rio de Janeiro e faz parte do audiovisual de Bianca, onde a cantora compartilha seu universo vibrante e cheio de atitude. O clipe já pode ser conferido no YouTube e traz toda a energia contagiante que caracteriza a carreira de Bianca.

"Deixa Eu Te Sentir" é uma das faixas do novo audiovisual da cantora, "Bianca: Eu Sou o Baile", que traz uma mistura de clássicos do funk e músicas inéditas, reafirmando a identidade da artista dentro do gênero e sua conexão com o público. O audiovisual já é um marco na carreira de Bianca, consolidando seu espaço no cenário musical.

Não perca tempo e confira já a nova música e o videoclipe, disponíveis em todas as plataformas de streaming! ACESSE AQUI!