Mc Daniel inicia lançamentos do primeiro álbum de carreira ao lado de Mc Ryan SP

“Só Vou Namorar” chegou às plataformas de áudio na última quinta-feira

Ouça agora: https://onerpm.link/so_vou_ namorar

Depois de conquistar mais de 19 milhões de seguidores no Instagram, emplacar vários hits no topo dos principais rankings do país e levar seu trabalho além das fronteiras nacionais, chegou o momento de Mc Daniel marcar de vez seu nome no cenário musical. O single “Só Vou Namorar”, em parceria com Mc Ryan SP, foi o escolhido para dar início aos lançamentos de seu primeiro álbum de carreira, intitulado “Sem Música”. A faixa chega às plataformas de áudio à meia-noite desta quinta-feira e promete agitar os milhões de fãs dos funkeiros pelo Brasil.

Composta por Romeu R3, Léo Rocatto, Pedro Ticks, V Pereira e Blakbone, a letra ostenta a vida de solteiro com todos os seus benefícios e destaca que o eu lírico não nasceu pra namorar: “Desculpa amor / Mas O Amor Não É Pra Mim”. Gravado na Void, badalada casa noturna em Pinheiros, São Paulo, o videoclipe contou com a participação de Fiuk, Kotim, Mc Piedro, XJ, entre outros amigos dos Mcs. Dirigido por Tony Sena e produzido pela Lyons Produções, seus takes trazem cenários com carros de luxo, fogos de artifício e efeitos visuais de alta qualidade. O clipe fica disponível no YouTube às 18h do mesmo dia.

“Estou muito ansioso com esse álbum. ‘Só Vou Namorar’ marca o primeiro passo desse sonho e posso garantir que é apenas o começo. A participação do Ryan no primeiro single significa muito pra mim. Ele sempre me apoiou, desde o início quando eu não era ninguém, então nada mais justo do que ter ele ao meu lado nesse momento. A música está incrível, o clipe mais ainda, está tudo como sempre imaginei, vocês não podem perder!”, compartilha o MC Daniel.

“Tudo o que a gente tem hoje, sonhamos juntos. E agora seguimos atrás de outros objetivos, mas sempre um do lado do outro. É uma satisfação enorme fazer parte deste álbum, sei o quão importante é pro Dani. Nossa parceria vai ser um sucesso, tenho certeza!”, complementa Ryan.

O primeiro audiovisual da carreira do Daniel já está nos preparativos para ser lançado ainda neste segundo semestre de 2024. O falcão do funk tem todas as cartas na manga para crescer ainda mais com suas novas apostas e promete grandes novidades para os próximos meses.

Só Vou Namorar - Mc Daniel e Mc Ryan

Lançamento: 11 de julho de 2024

Compositores: Romeu R3, Léo Rocatto, Pedro Ticks, V Pereira e Blakbone

Letra:

DESCULPA AMOR

MAS O AMOR, NÃO É PRA MIM, NÃO É PRA MIM

DESCULPA AMOR

ATÉ ROLOU, MAS É O FIM

DO QUE NEM COMEÇOU

NÃO DÁ PRA NEGAR O QUE EU SOU

É VERDADE O QUE FALAM DE MIM

SOU BANDIDO MESMO

MAS BEBÊ NÃO QUERO TE ILUDIR

EU PROMETI PRA MIM

EU SÓ VOU NAMORAR

QUANDO A PUTARIA ACABA

É O BONDE DOS MACETA E SOME, SOME