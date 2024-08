Mc Hariel e Gilberto Gil celebram encontro de gerações lançando o feat "A Dança" A faixa, que faz parte do álbum “Funk Superação”, já está disponível nas plataformas digitais, com videoclipe no canal oficial do artista... Cartão de Visita|Do R7 23/08/2024 - 17h51 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A faixa, que faz parte do álbum “Funk Superação”, já está disponível nas plataformas digitais, com videoclipe no canal oficial do artista, no Youtube

Gilberto Gil, símbolo da MPB há muitas décadas, e MC Hariel, referência do funk paulista atual, se unem para lançar o single “A Dança”. Dois homens notáveis unem gêneros musicais distintos num surpreendente encontro de gerações. A canção chegou nessa quinta-feira (22), em todos os tocadores musicais, representando a terceira faixa prévia do álbum “Funk Superação”, previsto para ser lançado no fim deste mês. Ouça aqui.

Para além da música, “A Dança” simboliza uma conversa intensa entre Hariel e Gil, em que ambos trocam suas visões e experiências de mundo, costuradas por versos profundos e uma melodia tocante, combinada à participação de um coral de crianças de comunidade, dando um toque de suavidade à canção, ao mesmo tempo em que fortalece sua mensagem. “Gravar com Gil é um sonho que eu nunca imaginava, feliz demais por esse momento que vou guardar para sempre na minha memória.”, declarou Hariel.