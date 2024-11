MC Kadu grava DVD com participações especiais de peso da cena urbana Captado no Espaço LIV (SP), projeto audiovisual chamado “Acústico 2.0” tem previsão de lançamento para este ano Cartão de Visita|Do R7 04/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h49 ) twitter

A opinião de quem assistiu ao vivo a gravação do projeto “Acústico 2.0”, novo trabalho de MC Kadu, é unânime: foram cerca de 4 horas de um show repleto de hits, que tem tudo para se consagrar como um dos maiores lançamentos do funk paulistano em 2024. Além do talento inconfundível de Kadu, a captação do DVD - que aconteceu no Espaço LIV, em São Paulo - contou com participações especiais de peso de alguns dos maiores nomes da cena urbana nacional, como Hariel, Gaab, Rael, Kyan e Leozinho ZS, entre outros. Uma realização da GR6, o audiovisual tem previsão de lançamento ainda para este ano.

Ao longo de 15 tracks, Carlos Eduardo Hernandez Palmiro - nome de batismo do MC -, entregou o que sabe fazer de melhor: uma energia explosiva e contagiante para o público presente, que traduz a determinação, seriedade e comprometimento com que rege a própria carreira, e que o tem feito se destacar na cena do funk brasileiro com sua trajetória artística. “Eu não vim de onde eu vim pra ser mais um. Funk é diversão, é arte, é alegria, mas também é compromisso. Esse é o meu trabalho, e quero sempre entregar o melhor e a máxima qualidade pros meus fãs. Dá pra fazer o corre na humildade e se levar a sério sem atropelar ninguém, mas sem perder de vista que o meu lugar é no topo, junto com os melhores”, afirma o artista.

E foi dessa forma, acompanhado dos melhores, que Kadu comandou a noite de gravação do seu DVD. Além dos nomes já citados, fizeram parte dessa grande reunião de celebração ao funk ainda MC Tuto, Murilo MT, Joãozinho VT, Dia de Maldade, Lipi, Kanhoto, Amarelinho, Luuky, Kelvinho, NK, Zeider e Predella. “É uma tropa pesada demais, pra falador nenhum botar defeito. Não tenho palavras para agradecer a cada parceiro e irmão que a música me deu e que aceitou o meu convite, topando fazer parte desse trabalho”, diz Kadu

Mas além dos feats que cantaram ao seu lado em cima do palco, o MC destaca a presença de outras participações mais que especiais neste dia: sua família. A esposa Thaís e os filhos Lorena, Miguel e Samuel também prestigiaram o evento. Emocionado, Kadu não esconde ser um marido e pai apaixonado: “Tudo isso aqui é com eles, para eles e por eles. Minha família é minha base, meu tudo, a coisa mais importante da minha vida. Se eu acordo todo dia querendo fazer mais e melhor, é porque eles me inspiram a ser assim. Quero dar esse orgulho e passar esses valores pros meus filhos”.

Cria da Zona Leste de São Paulo e com apenas 24 anos, MC Kadu já é um colecionador de hits. O artista, que soma números expressivos nas plataformas de áudio, vídeo e redes sociais, é o cara por trás de sucessos que acumulam milhões de visualizações no YouTube, como “Sai Pra Lá” (+14M de views), “Sai Pra Lá 2” (+12M de views), “Desenvolto” (+19M de views), “Hoje Mesmo eu Prometi” (+26M de views) e “É os D” (+7M de views), entre outros.

A data de lançamento do projeto audiovisual “Acústico 2.0” - gravado na noite do último dia 24 de outubro -, assim como a tracklist, será divulgada em breve, nos canais oficiais do artista e da GR6.