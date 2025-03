MC Livinho e MC Daniel lançam nova música e clipe "Superstar" Lançada em todas as plataformas digitais, a faixa celebra a originalidade e faz parte da campanha de adidas Originals Cartão de Visita|Do R7 29/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 29/03/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lançada em todas as plataformas digitais, a faixa celebra a originalidade e faz parte da campanha de adidas Originals

Para celebrar a originalidade e a cultura urbana, adidas Originals revela mais uma novidade da campanha global “The Original”: o lançamento da faixa e do clipe “Superstar” com MC Daniel e MC Livinho. Anunciados recentemente como embaixadores da marca, os artistas se juntam à campanha para consolidar a interseção entre o funk e o legado cultural da marca das três listras.

O feat acontece poucos dias após a dupla participar de uma ativação especial na loja adidas da Avenida Paulista, no shopping Top Center, em São Paulo, onde encontraram fãs e celebraram essa nova fase ao lado da marca. Com produção assinada por DJ Matt-D e distribuída pela GR6, a música traduz a essência da autenticidade e reforça o impacto da marca das três listas na cena musical.

"Superstar": uma conexão entre música, moda e atitude

‌



Inspirada no icônico tênis adidas Superstar, a música traz uma batida envolvente e uma letra que celebra a individualidade e a vontade de se destacar no meio da multidão, exaltando a “originalidade”, mote da campanha.

"‘Superstar’ é mais do que uma música, é uma celebração da originalidade e do nosso estilo de vida. Sempre admirei a adidas e tudo o que ela representa na cultura da música, lifestyle e streetwear. Fazer parte disso e trazer essa energia para o funk é uma realização gigante, além de ser algo muito significativo ", afirma MC Livinho.

‌



A capa do single faz referência direta a um dos momentos mais marcantes da relação entre a música e a adidas: nos anos 80, o grupo de hip-hop Run-DMC eternizou o modelo Superstar com a faixa "My adidas", transformando o tênis em um símbolo da cultura urbana. Agora, MC Livinho e MC Daniel trazem essa conexão para o funk brasileiro, reafirmando adidas Originals como parte fundamental do movimento.

“A Adidas vai além de uma marca; é um estilo de vida, um símbolo de cultura e atitude. Para mim, é muito gratificante fazer parte deste produto tão importante no mundo inteiro. Ver o meu rosto e o do Livinho estampados em uma campanha global é um sonho. E ainda lançar uma música para a campanha… Surreal. ‘Superstar’ vai quebrar tudo! Quero ver todos acompanhando”, comenta MC Daniel.

‌



O clipe de "Superstar" mostra os bastidores da criação e gravação da música, destacando o estilo autêntico dos artistas.

adidas Originals e a força da música

Desde o seu lançamento, a campanha "The Original" tem explorado o impacto do adidas Superstar no cenário global, mostrando como a silhueta icônica atravessa gerações e se reinventa. No Brasil, MC Daniel e MC Livinho dão voz e movimento a essa história, protagonizando não apenas as ações de comunicação da marca, mas também trazendo seu próprio talento para amplificar essa narrativa.

A nova música "Superstar" já está disponível em todas as plataformas digitais, e o clipe será lançado no canal oficial de MC Livinho no YouTube (Link). A campanha segue em destaque nas redes sociais de @adidasbrasil e nas lojas da marca por todo o país