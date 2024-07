MC Mari lança feat com Tília em “Malandrinha” e faixa ganha visualizar em animação Música, que chegou em todas as plataformas de áudio e no YouTube, tem ainda produção assinada por JS O Mão de Ouro Cartão de Visita|Do R7 28/07/2024 - 16h13 (Atualizado em 28/07/2024 - 16h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Música, que chegou em todas as plataformas de áudio e no YouTube, tem ainda produção assinada por JS O Mão de Ouro

Que MC Mari é o estouro em forma de música, todo mundo sabe! Dona de hits como “Bandido” (ao lado de Zé Felipe), “Sentada Braba” (com Biel) e “Senta Concentrada” (ft. Léo Santana e MC WS) - que já ultrapassam de 330 milhões de plays e visualizações no Spotify e no YouTube -, a rainha do brega funk lança nesta sexta-feira, 26 de julho, seu novo single “Malandrinha” - ouça aqui. A faixa, que chega em todas as plataformas de áudio e no YouTube pela GR6, traz um feat com a jovem e talentosa cantora Tília - filha de Dennis DJ -, e beat assinado por JS O Mão de Ouro, um dos maiores produtores do funk nacional.

A nova track chega ainda com um music visualizer em forma de animação, no qual as cantoras ganharam avatares com looks ousados na cor vermelha, pra nenhum fã de funk colocar defeito - assista aqui. “Malandrinha” aposta em uma sonoridade dançante e letra chiclete, que tem tudo para se tornar um grande sucesso do gênero. “Eu adorei a estética dessa música e do clipe! É a minha cara, é o tipo de música que eu não só curto fazer, como curto dançar, me jogar nas festas! E ter a Tília cantando comigo, embarcando nessa vibe de alegria e curtição, deixou esse trabalho ainda mais empolgante. Não vejo a hora da mulherada se jogar ao som de ‘Malandrinha’”, diz MC Mari.

Tília, que nasceu no universo do funk, também não poupa elogios à MC. “Eu adoro o estilo da Mari de fazer música! Ela é uma das artistas que eu vejo que mais imprimem sua personalidade nos trabalhos, e ela faz isso com uma naturalidade e competência únicas! Foi muito legal participar desse projeto ao lado dela, que me deixou super à vontade o tempo todo. Tenho certeza que a galera vai sentir essa autêntica de cara quando ouvir a faixa”, afirma a jovem cantora.

Publicidade

Recentemente no ar em “A Grande Conquista 2” - reality show da emissora Record -, MC Mari é um dos grandes nomes do funk, e acumula parcerias com Wesley Safadão, Nattan, Xand Avião, MC Pedrinho e DJ Igow. Além disso, a artista soma mais de 1,2 milhão de ouvintes mensais e 200 milhões de plays no Spotify, além de superar a marca de 100 milhões de views no YouTube.

“Malandrinha” - MC Mari, Tília e JS O Mão de Ouro

Publicidade

Lançamento GR6 - 26 de julho/2024