Meghan Trainor lança novo single, "Been Like This", com T-Pain Meghan Trainor anunciou seu sexto álbum de estúdio, “Timeless”, com lançamento previsto para 14 de junho, via Sony Music

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Escute “Been Like This”: https://meghantrainor.lnk.to/BeenLikeThis

Faça o pre-save do álbum “Timeless”: https://meghantrainor.lnk.to/Timeless

Meghan Trainor anunciou seu sexto álbum de estúdio, “Timeless”, com lançamento previsto para 14 de junho, via Sony Music. Junto com o álbum, ela lançou o novo single “Been Like This”, em parceria com T-Pain.

A cantora falou sobre o novo trabalho: “Não posso acreditar que se passaram 10 anos desde que tudo começou. Nunca estive mais grata por esta vida que meus incríveis Megatronz me presentearam. Este novo álbum e turnê são todos para eles e para minha linda família”.

Chegando em tempo do 10º aniversário de seu sucesso certificado como diamante “All About That Bass”, “Timeless” é uma celebração do crescimento de Meghan como artista ao longo da última década. No trabalho, ela aborda temas de autoamor e empoderamento com mais confiança do que nunca, trazidos à vida através de seu lirismo e produção característica.

Para iniciar esta nova era emocionante, Meghan se uniu a T-Pain para criar “Been Like This”, uma faixa animada, com performances vocais arrasadoras. T-Pain compartilhou: “Trabalhei com o marido e empresário de Meghan por meses tentando surpreendê-la no aniversário dela. Ela é minha fã há muito tempo e o sentimento é definitivamente mútuo. Acho que nos unimos de uma maneira que é uma combinação perfeita de estilos. Vamos deixar todos prontos para nos ver trabalhando juntos novamente em breve. T-Pain e M-Train, a colaboração que você nunca soube que queria, mas precisava”.

SOBRE MEGHAN TRAINOR

Meghan Trainor fez história pela primeira vez em 2014 com seu sucesso certificado como diamante “All About That Bass”. Desde então, a premiada cantora, compositora e multi-instrumentista conquistou um Grammy de Melhor Novo Artista, alcançou oito singles multiplatina, dois álbuns multiplatina, esgotou três turnês mundiais, escreveu hits multiplatina para colegas do pop e do country e recebeu inúmeros prêmios e indicações da indústria.

Expandindo sua influência na cultura pop, ela estrelou a série de sucesso da Fox, “The Four: Battle for Stardom”, e o painel de coaching de superestrelas do The Voice UK. Meghan começou 2020 com o lançamento de seu terceiro álbum completo, “Treat Myself”, que inclui o sucesso platina “No Excuses”, assim como as colaborações de sucesso “Nice To Meet Ya”, feat. Nicki Minaj, “Genetics”, feat. Pussycat Dolls, e “Wave”, feat. Mike Sabath. No final do mesmo ano, ela lançou seu primeiro álbum de Natal, “A Very Trainor Christmas”, apresentando o single “White Christmas”, com Seth MacFarlane. Em 2021, pudemos vê-la como apresentadora do Top Chef Family Style, no Peacock, e como jurada no Clash of the Cover Bands, na E!. Em setembro de 2021, ela também lançou seu podcast Workin' On It, que apresenta ao lado de seu irmão, Ryan Trainor.

Em 2022, Meghan lançou seu quarto álbum, “Takin' It Back”, que aborda sua jornada no casamento e maternidade. O trabalho apresenta o sucesso certificado platina “Made You Look”, que acumulou mais de 900 milhões de streams e se tornou uma sensação global, sendo usado em mais de 6 milhões de vídeos nas redes sociais até hoje. A faixa também alcançou o primeiro lugar nas paradas Adult Pop Airplay e Hot AC, da Billboard, e ganhou o primeiro prêmio Sound of the Year, da Rolling Stone, no Streamys. Ela começou 2023 se juntando ao painel de jurados da série Australian Idol. Em março, lançou “Takin' It Back (Deluxe)”, que apresentou três novas músicas, incluindo o novo single “Mother”. Para celebrar a temporada de festas, Meghan se juntou a Jimmy Fallon para lançar a divertida colaboração “Wrap Me Up”. Em abril de 2023, fez sua estreia literária, com “Dear Future Mama”, um guia humorístico e destemido para a gravidez e maternidade. Meghan também deu à luz seu segundo filho com o marido Daryl Sabara, Barry Bruce Trainor.

Siga Meghan Trainor:

Website /TikTok /Twitter /Instagram/Facebook