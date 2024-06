Meghan Trainor lança sexto álbum da carreira, "Timeless"

Meghan deu aos fãs uma prévia de “Timeless” e mostrou seu talento na produção e na composição com as músicas “Been Like This”, com T-Pain, “To The Moon”, e, mais recentemente, “I Wanna Thank Me”, feat. Niecy Nash.

A artista prepara uma performance na série de concertos Citi, do TODAY Show, seguida por aparições no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e no Watch What Happens Live With Andy Cohen, nos dias 11 e 12 de junho, respectivamente.

A vulnerabilidade de Meghan brilha em faixas poderosas como "Forget How To Love", onde ela condena aqueles que não têm empatia, enquanto um coral ecoa seu sentimento. A faixa divertida e mordaz "Whoops" prova que ela é talentosa o suficiente para acertar em uma música de término. A faixa-título encapsula os sentimentos do álbum e chega ao fim com Meghan prometendo que, embora a vida não dure para sempre, seu amor nunca desaparecerá.

Neste ano, ela também fará seu esperado retorno aos palcos, com a Timeless Tour. Produzida pela Live Nation, com início em 4 de setembro, no Riverbend Music Center, em Cincinnati, OH, a turnê de 24 shows inclui paradas no Madison Square Garden, em Nova York, no Kia Forum, em Los Angeles, e no Red Rocks Amphitheatre, em Morrison, CO. A poderosa cantora pop Natasha Bedingfield se juntará como atração de abertura em suas datas em Nova York, Denver e Los Angeles, enquanto Paul Russell, intérprete de “Lil Boo Thing”, será a abertura para toda a turnê. O melhor amigo de Meghan, Chris Olsen, e o seu irmão mais velho, Ryan Trainor, também se juntarão à turnê como convidados especiais, trazendo seu carisma e humor característicos ao palco. Os fãs terão a oportunidade de ouvir faixas de “Timeless”, além de muitos clássicos de seu catálogo de sucessos. Os ingressos estão disponíveis em Meghan-Trainor.com

TRACKLIST DE “TIMELESS”

To The Moon Been Like This with T-Pain Crowded Room Whoops Crushin’ ft. Lawrence I Wanna Thank Me ft. Niecy Nash Love On Hold ft. T-Pain Forget How To Love Rollin' Maybe I Get It Sleepin’ On Me Hate it Here Bestie Doin' It All For You Timeless

DATAS DA TURNÊ:

*COM NATASHA BEDINGFIELD | ^COM PAUL RUSSELL | #COM CHRIS OLSEN | +COM RYAN TRAINOR

Qua 04 Set | Cincinnati, OH | Riverbend Music Center^#

Sex 06 Set | Pittsburgh, PA | Petersen Events Center#

Sáb 07 Set | Philadelphia, PA | TD Pavilion at The Mann^#

Ter 10 Set | Franklin, TN | FirstBank Amphitheater^+

Qui 12 Set | Raleigh, NC | Red Hat Amphitheater^#

Sex 13 Set | Alpharetta, GA | Ameris Bank Amphitheatre^#

Dom 15 Set | Charlotte, NC | PNC Music Pavilion^#

Ter 17 Set | Bristow, VA | Jiffy Lube Live^#

Sex 20 Set | Mansfield, MA | Xfinity Center^#

Sáb 21 Set | Uncasville, CT | Mohegan Sun Arena^#

Qua 25 Set | New York, NY | Madison Square Garden*^#~

Sex 27 Set | Cuyahoga Falls, OH | Blossom Music Center^+

Sáb 28 Set | Toronto, ON | Budweiser Stage^+~

Seg 30 Set | Sterling Heights, MI | Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill^+

Qua 02 Out | Maryland Heights, MO | Hollywood Casino Amphitheatre^+

Sex 04 Out | Noblesville, IN | Ruoff Music Center^+

Sáb 05 Out | Rosemont, IL | Allstate Arena^#

Ter 08 Out | Morrison, CO | Red Rocks Amphitheatre*^#

Qui 10 Out | Rogers, AR | Walmart AMP^#

Sáb 12 Out | Irving, TX | The Pavilion at Toyota Music Factory^#

Dom 13 Out | The Woodlands, TX | The Cynthia Woods Mitchell Pavilion apresentado por Huntsman^#

Qua 16 Out | Phoenix, AZ | Talking Stick Resort Amphitheatre^#

Sex 18 Out | Mountain View, CA | Shoreline Amphitheatre^#

Sáb 19 Out | Inglewood, CA | Kia Forum*^#

SOBRE MEGHAN TRAINOR

Meghan Trainor fez história pela primeira vez em 2014, com seu single "All About That Bass", certificado diamante. Desde então, a cantora, compositora e multi-instrumentista ganhou o Grammy de Melhor Artista Revelação, alcançou oito singles multiplatina e dois álbuns multiplatina, esgotou três turnês mundiais, escreveu sucessos multiplatina para colegas do pop e country e recebeu inúmeros prêmios e indicações da indústria. Expandindo sua influência na cultura pop, ela estrelou na série de sucesso da FOX “THE FOUR: Battle for Stardom” e no painel de treinadores superestrelas do The Voice UK.

Ela começou 2020 com o lançamento de seu terceiro álbum completo, “Treat Myself” (Epic Records), que inclui o sucesso platina “No Excuses”, assim como hinos e colaborações de grande sucesso, como “Nice To Meet Ya”, feat. Nicki Minaj, “Genetics”, feat. Pussycat Dolls, e “Wave”, feat. Mike Sabath. No final de 2020, ela lançou seu primeiro álbum de Natal, “A Very Trainor Christmas”, com o single de rádio natalino número 1 “White Christmas”, com participação de Seth MacFarlane. Em 2021, a vimos como apresentadora do Top Chef Family Style no Peacock e como jurada no Clash of the Cover Bands no E!. Em setembro de 2021, ela também lançou seu podcast Workin’ On It, que apresenta ao lado de seu irmão, Ryan Trainor. Em 2022, Meghan lançou seu quarto álbum completo, “Takin’ It Back”, que narra sua jornada para o casamento, maternidade e conquista de um novo nível de confiança. O álbum apresenta o sucesso certificado platina “Made You Look”, que acumula mais de 300 milhões de streams e se tornou uma sensação global, sendo usado em mais de 6 milhões de vídeos nas redes sociais até hoje. A faixa também alcançou o primeiro lugar no Adult Pop Airplay da Billboard e no Hot AC, além de ganhar o primeiro prêmio Rolling Stone Sound of the Year no Streamys.

Ela começou 2023 se juntando ao painel de jurados da série Australian Idol. Em março, Meghan lançou “Takin’ It Back (Deluxe)”, que apresenta 3 novas músicas, incluindo o novo single “Mother.” Para celebrar a temporada de final de ano, ela fez uma parceria com Jimmy Fallon para lançar sua colaboração divertida, “Wrap Me Up.” Em abril de 2023, fez ainda sua estreia literária, com “Dear Future Mama”, um guia humorístico e franco sobre gravidez e maternidade. Meghan também deu à luz seu segundo filho com o marido Daryl Sabara, Barry Bruce Trainor. Mais recentemente, lançou seu sexto álbum, “Timeless”, que já está disponível, e embarcará em uma turnê pela América do Norte neste ano.

Website / TikTok / Twitter / Instagram / Facebook