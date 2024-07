Melhores destinos para aproveitar a alta temporada durante as férias de julho

‌



Os brasileiros costumam reservar este período para tirar os esperados dias de descanso, seja para curtir o verão europeu ou o inverno na América do Sul

Ao aproveitar a pausa desta época do ano, muitos viajantes preferem programar inesquecíveis viagens, seja para destinos de verão ou de inverno. Na Europa, onde o calor predomina em julho, o número de turistas aumenta, mas a estação mais quente do ano neste continente, reserva muitas atrações para quem quer curtir praias, natureza, paisagens incríveis, pôr do sol, passeios ao ar livre, SPAs de primeira linha, restaurantes renomados e muito mais. As opções de hotéis não faltam no Porto, em Portugal ou em Santorini e Paros, na Grécia.

Já para os aficionados por dias bem frios, regados a vinho, alta gastronomia e esportes de neve, nada melhor que programar a ida para o Hemisfério Sul. Destinos como Chillán, no Chile ou Mendoza, na Argentina possibilitam fazer de tudo um pouco: de viagem entre amigos e família a passeios a dois. A seguir, confira as dicas para aproveitar este mês, seja qual for a sua preferência.

Paros e Santorini - Grécia

A ilha de Paros é ainda pouco conhecida pelos brasileiros, mas é daqueles lugares adoráveis, com praias de águas cristalinas e vilas gregas tradicionais que são puro charme. Por lá, qualquer pessoa irá se encantar com o novíssimo Andronis Minois, que é a grande novidade do grupo Andronis e perfeito para quem gosta de aproveitar em grande estilo o verão europeu, afinal o hotel oferece lounge, spa e programa culinário. Está situado a apenas 5 minutos a pé da praia e suas suítes possuem piscinas privativas e terraços com vista para o Mar Egeu.

Se quiser aproveitar melhor os ares gregos, inclua a ilha de Santorini em seu roteiro e hospede-se no Concept Wellness Resort ou no Andronis Boutique Hotel e tenha certeza que não irá se arrepender, afinal, ambos estão com muitas novidades. Todos os quartos do Andronis Concept ganharam cara nova com tons claros para criar uma atmosfera harmoniosa com a ilha e aumentar a incidência de luz natural da propriedade. Além do mármore travertino nos banheiros e banheiras, que inclusive, foram pensados com muito cuidado para que a estadia seja ainda mais incrível.

Já o Boutique Hotel ficou muito mais charmoso para o verão e acaba de renovar suas 24 suítes e vilas as deixando mais aconchegantes. Entre os degraus que levam aos terraços privativos, algumas suítes lembram os tradicionais edifícios do século XIX de Santorini. Além disso, as banheiras de hidromassagem se tornam um convite perfeito para relaxar.

Porto - Portugal

Esta cidade encantadora abriga o Vila Foz Hotel & Spa que como o próprio nome sugere, valoriza os momentos de bem-estar e autocuidado. Em julho e agosto o destaque vai para o programa Spa Yourself no qual o hóspede irá embarcar em um profundo relaxamento durante 4 dias cuidando muito bem da sua saúde e mente. Nos escolhidos para seu descanso ele terá à disposição o tratamento corporal "Relaxing Treatment by Codage" (tratamento corporal relaxante) ou o "Five Elements" (profunda hidratação corporal), à sua escolha. Esse período também inclui um passeio matinal de bicicleta para usufruir dos dias lindos de verão e ainda, o tratamento "Facial Couture Treatment by Codage" (tratamento facial de hidratação intensiva). Sem contar que poderá curtir a piscina, a sauna, o banho turco e a academia em qualquer momento que desejar.

Mendoza - Argentina

Nesta cidade voltada para a enogastronomia e repleta de paisagens espetaculares, está o hotel Casa de Uco Vineyards & Wine Resort. Localizado pertinho da Cordilheira dos Andes, esta propriedade revela surpreendentes experiências no inverno que merecem destaque em sua viagem. Uma delas é o Tasting Menu, que proporciona um mergulho enogastronômico em um cardápio de 5 pratos elaborado especificamente para harmonizarem com os diferentes vinhos da própria vinícola do hotel e pensados entre chef, sommelier e equipe. Prepare-se para desconectar e desfrutar de uma noite de sabores inesquecíveis. Agora, se preferir um pouco de diversão e algo super diferente, treine suas habilidades no Arco e Flecha em que irá aprender a atirar em alvos com toda a segurança e cercado pela natureza exuberante. E aí, qual das duas atividades faz mais o seu estilo?

Chillán - Chile