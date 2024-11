Membro da Maria Bacana, andre L.R. mendes lança EP com faixas da banda O novo EP do cantor, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, conta com duas músicas de sua antiga banda, Maria Bacana... Cartão de Visita|Do R7 29/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O novo EP do cantor, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, conta com duas músicas de sua antiga banda, Maria Bacana, grande nome do rock nos anos 90

O cantor e compositor andre L.R. mendes acaba de lançar seu mais novo EP, “Repeat, Please! & Luvas”, nesta sexta-feira (29). O artista, que atualmente faz parte do selo Thurbo Music, volta às suas origens neste novo projeto, trazendo versões de músicas autorais de sua antiga banda, Maria Bacana, grande nome do rock nos anos 90.

Ouça “Repeat, Please! & Luvas”.

No novo EP, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o artista traz novas versões das canções “Repeat, Please!” e “Luvas”, que faziam parte do álbum homônimo da Maria Bacana, lançado em 1997. Na época, a banda fazia parte da programação da MTV Brasil e, dessa maneira, este álbum foi muito marcante na carreira de andre.

‌



Descoberta por Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana, a banda Maria Bacana foi um marco na cena do rock nacional dos anos 90, trazendo novidade e inovação ao mercado com sua sonoridade. Chamada de uma das revelações do ano, pela revista Bizz, a banda também marcou a trajetória de andre, que já tem uma carreira solo sólida.

O novo projeto do cantor e compositor traz “Repeat, Please!”, que é um pop rock, além de ser uma das favoritas dos antigos fãs de Maria Bacana, e “Luvas”, que é uma balada escrita no ‘eu lírico’ feminino, contando com somente três acordes na instrumentalização. Ambas as faixas contam com produção exclusivamente por andre L.R. mendes.

‌



Com 12 álbuns lançados e diversos singles, andre L.R. mendes já se solidificou como um “cantautor moderno”, como ele se autodescreve, dominando toda a cadeia de produção da sua arte, indo da composição à capa dos álbuns, passando pela produção dos fonogramas e realização dos videoclipes.

Sobre andre L.R. mendes: andre L.R. mendes é um cantautor moderno: além de cantar e tocar suas canções, ele domina toda a cadeia de produção da sua arte: da composição à capa dos álbuns, passando pela produção dos fonogramas e realização dos videoclipes, tudo é feito dentro da máxima "faça você mesmo".

Ao mesmo tempo em que está tão antenado com as formas de produção de conteúdo atuais, andre é um grande entusiasta da beleza da canção, essa forma clássica de fazer música popular: letra, melodia e harmonia