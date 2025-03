Meme del Real estreia seu segundo single “Tumbos” Meme del Real surpreende novamente com seu segundo single “Tumbos”, já disponível nas plataformas digitais Cartão de Visita|Do R7 27/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h05 ) twitter

Escute aqui.

Meme del Real surpreende novamente com seu segundo single “Tumbos”, já disponível nas plataformas digitais.

“Tumbos” é uma bachata, mas também um bolero, e tem batidas eletrônicas, tudo com o som único de Meme del Real. Essa é a segunda música do que será seu aguardado álbum solo de estreia, planejado para ser lançado nos próximos meses e, pelo que podemos ver, será um álbum muito variado.

“Tumbos” é uma música que você pode dançar do começo ao fim, a faixa que marca o início de um som renovado, um conceito criativo entre o clássico e o novo. “Por alguma razão, essa melodia evocou em mim uma imagem de algum momento em que me lembrei ou me senti entrando e saindo de alguns bares à noite, tropeçando. Quando entrei no estúdio para fazer a demo da música, percebi que, mais do que um bolero, ela soava como uma bachata, e eu sempre gostei de bachatas, de música dominicana. Achei que era legal. Pensei então que seria uma bachata. No entanto, comecei a tentar levá-la para outro lugar e brinquei com a adição de um ritmo que não era exatamente o que poderia ter sido originalmente, de acordo com o estilo, e foi quando adicionei uma batida mais eletrônica-disco que percebi que a composição se iluminou e ficou mais enérgica” - Meme del Real.

O videoclipe foi filmado na Cidade do México pelo diretor Gregory Allen, um documentarista e diretor premiado, conhecido por sua abordagem à produção de documentários e por sua extraordinária habilidade como diretor de fotografia.

Assim como “Princesa”, “Tumbos” também apresenta o lendário produtor Gustavo Santaolalla, que trouxe seu talento e visão artística para o álbum. “Gustavo é muito astuto; ele tem o gênio de ser capaz de ver quais peças estão sobrando e quais estão faltando.”

Meme se apresentou recentemente no Vive Latino Festival, que é o sinal de partida para suas apresentações nos mais importantes festivais internacionais, entre os quais Tecate Pal’ Norte, Festival Ceremonia e Quilmes Rock já foram anunciados. Depois de lançar seu single “Princesa”, Meme continua essa nova fase criativa como artista solo com “Tumbos”.

Sobre Meme del Real:

Meme del Real é um tecladista, compositor e produtor, conhecido por seu trabalho com o Café Tacvba e por sua colaboração com artistas de destaque, como Julieta Venegas, Juanes, Natalia Lafourcade e Los Bunkers. Com uma carreira que abrange vários gêneros e projetos, Meme se estabeleceu como uma figura-chave no cenário musical latino-americano.

Recentemente, Meme iniciou uma nova etapa artística ao assinar seu projeto solo com a DOCEMIL Music, a gravadora da Hybe Latin America.