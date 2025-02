Meme del Real lança seu primeiro single solo “Princesa" Emmanuel del Real, renomado tecladista e membro-chave da icônica banda de rock latino-americana Café Tacvba, orgulhosamente apresenta... Cartão de Visita|Do R7 04/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 04/02/2025 - 21h06 ) twitter

Emmanuel del Real, renomado tecladista e membro-chave da icônica banda de rock latino-americana Café Tacvba, orgulhosamente apresenta “Princesa”, o primeiro single de seu aguardado álbum solo, que está programado para os próximos meses e promete surpreender com uma proposta nova, introspectiva e profundamente emocional. Esse lançamento não apenas simboliza um marco pessoal em sua carreira, mas também o início de uma colaboração empolgante com a nova gravadora DOCEMIL MUSIC (HYBE LATIN AMERICA).

Depois de cinco anos vivendo em Valle de Bravo, longe da agitação da Cidade do México, Meme encontrou na tranquilidade da natureza uma fonte de inspiração que transformou sua perspectiva criativa. “A oportunidade de ter uma relação tão próxima com a natureza me deu uma leitura diferente da ecologia dos sistemas; não apenas naturais, mas também como me relaciono com minha família, meus amigos e o meio ambiente”, explica o músico. Foi em seu novo estúdio caseiro que ele começou a explorar e moldar seu primeiro projeto solo.

“Princesa”, descrita pelo próprio Meme como uma revelação, é uma obra-prima que desafia as categorias musicais. A música começa como uma valsa adornada com cordas e harpa, evocando uma sensação futurista de José José. Mas, em uma reviravolta inesperada, ela se transforma em uma faixa de synth-pop com um refrão existencialista que explora as palavras “sempre” e “nunca”. O ponto central da peça é a voz de Meme, fortalecida por aulas de canto, que celebra a fragilidade e a intensidade de um romance feliz. “Senti pela primeira vez que também sou um cantor, ou que posso ser um”, confessa Meme. “Essas músicas me deram uma autoestima que não existia antes e me incentivaram a compartilhá-las com o mundo.”

O lançamento de “Princesa” também conta com o lendário produtor Gustavo Santaolalla, que trouxe seus talentos na guitarra elétrica e sua visão artística para o álbum. “Gustavo é muito astuto; ele tem o gênio de ser capaz de ver quais peças estão sobrando e quais estão faltando”, diz Meme. Santaolalla descreveu “Princesa” como “o tronco de onde crescem os galhos de todo o resto”, destacando sua importância central no conceito do álbum.

Os fãs do Café Tacvba já conhecem o lado romântico de Meme, que emprestou sua voz à emblemática canção “Eres”, considerada um dos grandes hinos do rock em espanhol. Agora, com “Princesa”, o músico dá um passo em direção a novos horizontes, explorando sua autonomia artística e reafirmando sua capacidade de emocionar por meio da música.

Meme del Real é tecladista, compositor e produtor, conhecido por seu trabalho com o Café Tacvba e por sua colaboração com artistas de destaque, como Julieta Venegas, Juanes, Natalia Lafourcade e Los Bunkers. Com uma carreira que abrange vários gêneros e projetos, Meme se estabeleceu como uma figura importante no cenário musical latino-americano.