Meninas do Batuka Nega abrem Esquenta da Feijoada Samaúma no próximo dia 29 Evento acontece no espaço Bico do Pavão, no Parque do Peão, com direito a feijoada completa

Elas são lindas, mas preferem ser conhecidas pelo talento e pelo repertório amplo e repleto de samba e pagode. O grupo Batuka Nega faz sua estreia nos palcos barretenses no próximo dia 29 de junho, abrindo o palco do “Esquenta da Feijoada Samaúma”, no espaço Bico do Pavão, no Parque do Peão, a partir das 14h. A banda tem 15 anos de estrada, formada por quatro adolescentes à época, o Batuka Nega se acostumou a quebrar preconceitos com grupo formado só por mulheres e brilhar por onde passa.

Letícia Oliveira no vocal e pandeiro; Kamila Oliveira no tantã, percussão e backing vocal, Marina Salles no surdo, percussão e backing vocal e Bruna Oliveira no vocal e reco-reco, desfilam os maiores sucessos do samba e pagode de todos os tempos de uma maneira só delas, aplicando nos arranjos seu swingado e chegando à animação do axé.

Um show ideal para o dia que promete ser vibrante e divertido, pois tem como show principal o icônico grupo Tchakabum, banda com mais de 25 anos de trajetória, que traz todo o seu calor para o palco do Esquenta. O Tchakabum, formado pelos irmãos Marcelo e Nem Menezes, é a principal atração do evento, garantindo o sucesso do clima de dança e alegria.

Para comprar ingressos, basta ir até o Samaúma Bar ou loja Golfe Class no North Shopping, e garantir presença nesse evento que anuncia a maior de todas, a Feijoada Samaúma 2024, que acontece no dia 27 de julho, numa megaestrutura no Parque do Peão, com shows de Ferrugem, Grupo Molejo e Diogo Nogueira.

Serviço:

O que: Esquenta Feijoada Samaúma

Quando: dia 29 de junho, a partir das 14h

Onde: Bico do Pavão no Parque do Peão

Como: estilo open food, o ingresso inclui a feijoada completa à vontade

Ingressos à venda no Samaúma Bar e loja Golfe Class