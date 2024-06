Menos é Mais realiza turnê com 7 shows no São João pelo Nordeste Passando por 4 estados, o grupo mostra a força do pagode em festas tradicionais de outros gêneros

O Menos é Mais veio para mostrar a força do pagode para o Brasil e para o mundo inteiro. Os brasilienses, que vêm conquistando lugares que jamais imaginaram, somam quase 3 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube e arrastam multidões por onde passam. E na época do São João não vai ser diferente! Passando por cinco cidades neste ano, o grupo promete animar muito seus fãs nesta festividade cultural tão importante.

Caruaru/PE, Maracanaú/CE, Ituberá/BA, Campina Grande/PB e Itaparica/BA vão receber o pagode do ‘menas’ nas festas do São João e São Pedro. O grupo promete para o público presente grandes hits próprios, além de, claro, cantarem sucessos do forró com a pegada do pagode diferente que só eles sabem fazer.

“Estamos muito felizes com essa turnê e ver que cada vez mais estamos conquistando lugares que o pagode não costuma entrar é muito gratificante. O Nordeste tem nosso coração; gostamos muito de lá! O público nos recebe de coração aberto e é sempre muito especial. Não vemos a hora de animar essa festa para vocês!” compartilha Duzão.

“São João é uma época muito especial e tradicional no nosso país e ver o pagode conseguindo entrar nessas festas é muito gratificante para a gente. Começamos a levar o pagode pras festas juninas no ano passado, e sermos chamados novamente é um sinal maravilhoso de que o público abraçou a ideia, então estamos bem felizes mesmo”, conta Goes.

A turnê de Duzão, Goes, Paulinho e Ramon se iniciou em Pernambuco na tradicional festa São João de Caruaru nesta quinta-feira (20). Logo em seguida, sexta-feira (21), partem para o Ceará no São João de Maracanaú. No dia do São João (24), o show será em Ituberá na Bahia no São João da Nossa Gente. Dia 27 os artistas se apresentam na maior festa da época, em Campina Grande na Paraíba, no Parque do Povo. Seguindo as apresentações, dia 28, Goiana em Pernambuco, recebe o pagode do “Menas” na festa de São Pedro. Já no dia 29, o grupo se apresenta novamente em Caruaru, mas agora na Mansão do Forró. O Menos é Mais encerra sua turnê pelo Nordeste com chave de ouro no dia 30, quando participam do Festival Pedrão na cidade de Itaparica.