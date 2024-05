MENSANA lança canção “Imune” Single faz parte do novo álbum da banda que é a nova aposta do reggae music

A banda MENSANA, nova geração do reggae music, que une também pop ao seu som, lança sua nova canção "Imune", em todas as suas plataformas digitais, nesta sexta-feira (10). Ouça aqui!

O single explora temas profundos como a percepção do mundo ao redor, a busca pela autenticidade e a superação de ilusões que podem nos afastar da realidade. Com uma letra que sugere uma jornada de encontrar luz e clareza nas pessoas, a música oferece uma mensagem poderosa sobre ver além das aparências e manter-se verdadeiro.

“A inspiração para escrever a letra de “Imune” surgiu da percepção sobre como os óculos escuros representam uma proteção contra as distrações externas e a influência negativa que pode obscurecer nossa visão do que é real.”, conta Beto Bass, contrabaixista da MENSANA.

No próximo dia 15/05 (quarta-feira), a canção também ganha videoclipe no YouTube, com uma experiência visual única! Gravado em estúdio com efeitos neon e óculos escuros que criam um ambiente futurista e imersivo (como na capa do single), cada cor e sombra se mistura para formar um universo único, transportando os espectadores para uma dimensão onde tudo é possível.

Os efeitos visuais capturam perfeitamente o espírito da música, fazendo com que os fãs mergulhem numa explosão de cores, luzes e sons. É uma jornada além do comum, onde a percepção é alterada ao olhar o mundo através de diferentes lentes, oferecendo uma experiência sensorial incomparável.

Para saber mais sobre a banda, acesse: @mensana_oficial