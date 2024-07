MENSANA lança nova versão em reggae de "Hoje o Céu Abriu", na véspera do Dia Internacional do Rock Canção chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (12)

Nesta sexta-feira (12), a MENSANA apresenta uma nova versão da icônica "Hoje o Céu Abriu", um clássico do grupo NX Zero, que marcou gerações. O lançamento acontece na véspera do Dia Internacional do Rock, um tributo perfeito aos fãs da música brasileira. Ouça aqui!

A banda conhecida por seu estilo único que une o reggae ao pop, traz uma nova roupagem à canção, mostrando como a música pode transcender gêneros e unir diferentes culturas. “A expectativa é que a releitura de ‘Hoje o Céu Abriu’ não só preste uma homenagem ao legado do NX Zero, mas também explore novas fronteiras musicais, unindo o vigor do rock à vibração relaxante do reggae.”, explica Beto Bass, contrabaixista da MENSANA.

A regravação foi realizada no renomado Estúdio Midas, em São Paulo, sob a produção do aclamado Rodrigo Castanho. “Castanho, com seu trabalho premiado e habilidade em renovar músicas icônicas, foi fundamental para dar vida a essa nova versão.”, conta Saymonn Macnamara, baterista da banda.

Este lançamento reforça o compromisso da MENSANA em inovar e conectar diferentes universos musicais, oferecendo aos fãs uma experiência sonora única e enriquecedora.

Com Adriel Voskelis nos vocais e guitarra, Beto Bass no contrabaixo e Saymonn Macnamara na bateria, a banda vem ganhando cada vez mais destaque e se tornando a nova aposta do reggae music.