MENSANA lança "Tão Simples"

Canção chega em todas as plataformas digitais nesta quarta-feira (26) e terá videoclipe com participação especial de Maytê Piragibe

Nesta quarta-feira (26), a MENSANA, banda conhecida por suas melodias envolventes e letras profundas, lança o single "Tão Simples" em todas as plataformas digitais. A música celebra a simplicidade e a beleza dos aspectos mais singelos da vida, explorando temas de amor, paz e a apreciação do cotidiano. Ouça agora!

O single também ganhará um videoclipe especial, gravado na Vila Canarinho do Espaço Aroeira, em Brasília. Este local, descrito como um portal de energia positiva, oferece o cenário perfeito para a mensagem da música com sua simplicidade e beleza natural. O videoclipe será lançado no YouTube da banda na próxima segunda-feira (01) e contará com a participação da renomada atriz Maytê Piragibe. Assista aqui!

"Gravar o videoclipe de 'Tão Simples' em um lugar tão inspirador foi uma experiência transformadora para todos nós. A presença de Maytê Piragibe elevou ainda mais o projeto, trazendo uma camada de profundidade e emoção que esperamos que ressoe com nosso público", compartilha Beto Bass, baixista da MENSANA.

Com Adriel Voskelis nos vocais e guitarra, Beto Bass no contrabaixo e Saymonn Macnamara na bateria, a MENSANA vem ganhando cada vez mais destaque. Formada em 2022, a banda combina pop e reggae, inovando o cenário artístico e se tornando a nova aposta do mercado musical.

Para mais informações, acesse @mensana_oficial e fique por dentro das últimas novidades e lançamentos.