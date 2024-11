México de luxo: natureza e gastronomia local no paraíso A Riviera Maya é um dos destinos mais escolhidos do México graças aos seus sabores requintados, praias paradisíacas e cenotes incríveis... Cartão de Visita|Do R7 13/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h29 ) twitter

A Riviera Maya é um dos destinos mais escolhidos do México graças aos seus sabores requintados, praias paradisíacas e cenotes incríveis

Reconhecida por suas praias paradisíacas com mar azul-turquesa, a Riviera Maya, no México, é um dos destinos mais escolhidos do mundo. Com as suas inúmeras praias e cenotes, cidades mágicas, gastronomia requintada e hotéis all inclusive, é um local cheio de vida, cor e atrações, perfeito para umas merecidas férias.

Visite um Cenote

Um fato surpreendente é que a Riviera Maya abriga mais de 6.000 cenotes. Esses poços de água doce são abastecidos por rios subterrâneos que se formam em vários locais da Península de Yucatán pela erosão do solo.

Para os maias, eram lugares sagrados. A recomendação é visitar pelo menos duas: uma fechada, que pode ser em dia nublado, e outra aberta, idealmente em dia de sol para ver todos os tons da água em esplendor.

Um dos mais espetaculares é o Cenote Ik Kil, que em maia significa “O Lugar dos Ventos”. É um parque rodeado de plantas exóticas e grandes árvores centenárias, habitat ideal para diversas aves selvagens. No centro do parque fica o cenote, utilizado por culturas antigas como local de sacrifícios e lendas.

É um dos mais amados e cuidados pelos cariocas. Tanto é que ao seu redor se desenvolveu um grande Ecoparque onde se destacam a flora, a fauna e a possibilidade de pernoitar numa das suas luxuosas cabanas, que combinam as tradições maias com a modernidade.

Outro muito famoso é o Cenote Suytun, a 8 quilômetros de Valladolid, numa área que conta com hotéis, museus e estabelecimentos gastronômicos. O cenote em si é impressionante: as águas são rasas e totalmente transparentes.

Experimente o melhor da culinária local

A gastronomia mexicana foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas e um dos melhores lugares para experimentá-la é no UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya.

Este luxuoso resort da rede RCD Hotels envolve os seus hóspedes e a cultura maia com os seus cocktails e cozinha à base de ingredientes locais. Para isso, dispõe de diversos restaurantes cujas propostas variam desde a alta gastronomia até um buffet informal junto à praia.

Um ponto imperdível do hotel é o Cueva Siete, que leva o nome das 7 cavernas originais da mitologia maia. O restaurante é inspirado em tudo o que representa Yucatán e reflete o misticismo e a reverência da cultura maia, servindo pratos profundamente enraizados nos sabores e tradições mexicanas.

Seu cardápio se concentra em prevenir a extinção de ingredientes mexicanos autênticos e essenciais, como feijão, milho e grãos endêmicos.

A novidade é que, para se conectar com as inovações culinárias da moderna culinária mexicana, foi implementado um programa rotativo de chefs. Assim, cada chef procura transferir a autenticidade da região para os seus pratos, colocando a sua versão das diferentes texturas e sabores coloridos da cozinha mexicana.

Passeie por Playa del Carmen e suas praias

Playa del Carmen é o coração da Riviera Maya. Antigamente era uma vila de pescadores, mas hoje é uma cidade praiana cosmopolita, com ampla oferta gastronômica e centros comerciais.

Tem uma localização estratégica para visitar muitas das praias e os cenotes mais espetaculares da região.

Há praias para todos os gostos, mas sem dúvida três praias imperdíveis são: Punta Maroma (acesso privado), Akumal, uma baía paradisíaca de águas cristalinas com tartarugas marinhas, e Xpu-ha, que tem muitos restaurantes e beach clubs.

Quando o sol se põe, o plano noturno ideal é visitar a Quinta Avenida. Esta é a famosa rua de pedestres que corre paralela à praia e abriga restaurantes, galerias de arte, bares, sorveterias, cafés, shoppings, lojas de artesanato e marcas internacionais de roupas, perfumes e maquiagem. Lá você encontra lojas sofisticadas, como Rolex e Armani, e outras mais populares, como H&M, Zara e Bershka.