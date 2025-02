Miami Horror compartilha o novo single “GLOWIN’” O aclamado grupo musical Miami Horror está de volta com seu novo single "GLOWIN’", uma faixa nostálgica e emotiva Cartão de Visita|Do R7 27/01/2025 - 14h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute aqui.

O aclamado grupo musical Miami Horror está de volta com seu novo single "GLOWIN’", uma faixa nostálgica e emotiva. A música fará parte de seu próximo álbum, assim como seus lançamentos recentes, como "REMEMBER", "LOST SEASONS" e "TOGETHER".

O trabalho mais recente de Miami Horror marca um retorno à liberdade artística. Benjamin Plant, adotando técnicas modernas de sampleamento, incorpora influências de disco, soul e até fragmentos de filmes para criar uma experiência narrativa coesa. Seu próximo álbum transcende faixas individuais, oferecendo uma odisseia sonora que reflete sobre a experiência humana e o poder duradouro da música de nos conectar. Miami lançará seu próximo álbum, WE ALWAYS HAD TOMORROW, no dia 28 de fevereiro, prometendo mais uma dose de seu estilo característico e eclético.

Falando sobre a música, Plant compartilha: "O soul dos anos 60 sempre me tocou profundamente, sempre houve uma profundidade e nuances que eu sentia que outros gêneros que aprendi a amar nem sempre alcançavam. O gênero foi uma grande influência nos primeiros dias deste álbum enquanto eu buscava discos raros de soul. Consequentemente, brincamos com uma tonelada de potenciais samples de soul neste disco, como o sample de Errol Stubbs usado em 'TOGETHER'. Mas, nesta faixa em particular, decidimos construir nosso próprio 'sample' baseado em alguns movimentos comuns de acordes do soul. Queríamos que a música soasse divertida, quase como uma homenagem destilada à era transformada em algo moderno. É bastante diferente da nossa música anterior, mas acho que você consegue nos reconhecer na emoção e nos sons. Tim Ayre e eu escrevemos a ideia vocal em Sydney, e ela foi interpretada por Michael Harding."

‌



Fundada pelo artista australiano radicado em Los Angeles, Benjamin Plant, Miami Horror combina melodias etéreas com ritmos funky de andamento lento, uma eletrônica brilhante e um synth pop luminoso. Desde sua estreia em 2010 com o álbum Illumination, o grupo tem navegado pelas transformações da indústria musical, explorando e desenvolvendo seu som único.

A banda já acumulou mais de 200 milhões de reproduções combinadas, com um catálogo marcado por hinos como "Leila", "I Look To You (feat. Kimbra)", "Real Slow (feat. Sarah Chernoff)", além de singles emblemáticos de seu álbum de estreia, como "Holidays (feat. Alan Paloma)" e "Sometimes". O trabalho da banda tem sido elogiado por veículos como Billboard, NPR Music, Forbes, MTV, Pitchfork, Stereogum e muitos outros, além de terem se apresentado em festivais renomados como Coachella, Governors Ball, Electric Forest, Splendour in the Grass, Beyond the Valley, Just Like Heaven, Funka Fest no Equador e Corona Capital Festival no México.

O próximo álbum WE ALWAYS HAD TOMORROW marca um retorno emocionante para o Miami Horror. Nove anos após o lançamento de seu último álbum completo, este projeto representa um profundo despertar artístico. O novo disco, reflexivo e que desafia gêneros, explora temas como infância, crescimento e a natureza cíclica da vida. Trata-se de um álbum conceitual que transporta os ouvintes pelo tempo e espaço, mesclando a energia dançante de samples nostálgicos com paisagens sonoras atmosféricas. O trabalho inclui colaborações com diversos artistas australianos empolgantes, como Telenova, Tim Ayre, Woodes, Beckah Amani, Ngaiire e o produtor indicado ao ARIA Styalz Fuego (Troye Sivan, Tate McRae, The Knocks), além de nomes internacionais como RAC, Robotaki, Ayoni, entre outros.