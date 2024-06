Micareta São Paulo celebra o período de São João com show de Solange Almeida No primeiro dia do maior festival do Brasil dedicado ao público LGBTQIAP+, a artista vai apresentar seus grandes sucessos da carreira...

Alto contraste

A+

A-

No primeiro dia do maior festival do Brasil dedicado ao público LGBTQIAP+, a artista vai apresentar seus grandes sucessos da carreira e celebrar o início do período junino

As comemorações do período de São João vão começar! A Micareta São Paulo, maior festival do Brasil dedicado ao público LGBTQIAP+, traz uma novidade em sua terceira edição. Além de celebrar a diversidade, o festival deste ano vai comemorar as festividades juninas com o show da cantora Solange Almeida. A artista canta no primeiro dia de evento, 30 de maio, quinta-feira, e vai levar para o público todo o clima de São João.

A baiana vai apresentar na Micareta os grandes sucessos dos seus 38 anos de carreira. “Te Superei”, “Se é Pra Gente Ficar” e “Dias Iguais” são alguns hits que prometem embalar o público do festival. A artista também ficou conhecida por transformar músicas internacionais em forró e uma das expectativas dos fãs é que ela apresente também esses sucessos. “Blá, blá, blá”, “Se Não Valorizar”, “Volte a Sorrir” e “Brinquedos em Suas Mãos” são algumas versões criadas pela cantora.

André Magal, sócio da San Sebastian, empresa responsável pela produção do festival, conta que além do show, o evento também está preparando outras ações para comemorar o São João. “A Micareta é um festival muito bem recebido pelo público paulista e por pessoas de diversas regiões do país. Sempre estamos trazendo novidades para eles. Este ano, a Micareta será também uma grande celebração das festas juninas. Além de termos no line-up artista do forró, o evento terá brincadeiras típicas das festividades de São João”.

Publicidade

Micareta São Paulo

A terceira edição do festival será realizada na Arena Pinheiros com atração internacional, artistas do axé, forró, funk, pop, calypso e música eletrônica. Na quinta-feira, 30, feriado de Corpus Christi, se apresentam Ivete Sangalo, Solange Almeida, Gloria Groove, Dennis e É o Tchan. Além dos DJ’s que tocam na Festa Joy no Circuito Eletrônico do festival. Já na sexta-feira, 31, cantam Claudia Leitte, Joelma, Pedro Sampaio e Alinne Rosa. O show da cantora Joelma terá a participação de uma estrela internacional, o mexicano Christian Chávez. E o Circuito Eletrônico do segundo e último dia será com os DJ’s que vão comandar as pick-ups da Festa Oculto.

Publicidade

Os ingressos para a Micareta São Paulo 2024 podem ser comprados no site oficial do evento.

Serviço

Publicidade

Evento: Micareta São Paulo 2024

Data: 30 e 31 de junho

Local: Arena Pinheiros

Atrações:

30 de maio, quinta-feira:

• Palco e/ou trio elétrico: Ivete Sangalo, Solange Almeida, Gloria Groove, Dennis e É o Tchan

DJ’s: Aron, Nat Valverde, Bruno Moutinho, Baez, Filipe Guerra e Jonh W, Alisson Nunes e Mirty Spencer, Albano e Nina Sabbah

31 de maio: sexta-feira:

• Palco e/ou trio elétrico: Claudia Leitte, Joelma (participação Christian Chávez), Pedro Sampaio e Alinne Rosa

DJ’s: Anne Louise, Tommy Love, Paulo Goes, Dri Toscano, Baianos, Lira, Naya, Lizi, Edu Vincentini e Lipe Lourenço Ingressos e informações: micaretasdasan.com

Ingressos:Ticket360

Informações: micaretasdasan.com

Micaretas da San

Produzida e idealizada pela San Folia, braço do Grupo San Sebastian, a primeira edição das Micaretas da San foi realizada em 2018, em Salvador, com Daniela Mercury, Claudia Leitte, Alinne Rosa, Margareth Menezes e Babado Novo. No ano seguinte, em 2019, a capital baiana recebeu a segunda edição do festival com Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Alinne Rosa, Babado Novo e Anitta.

A 3ª edição da festa, e a primeira de São Paulo, foi realizada de 16 a 18 de junho de 2022, com Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Pabllo Vittar, Luisa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla, Babado Novo, Alinne Rosa, Pepita, Danny Bond, Lia Clark e É o Tchan.

Além da Micareta São Paulo, em 2022 também foi realizada uma edição em Salvador em novembro. No lineup da capital baiana se apresentaram Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Ludmilla, Pabllo Vittar, Luisa Sonza, Gloria Groove e Alinne Rosa. Já em 2023, a festa em São Paulo recebeu Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Gloria Groove, Daniela Mercury, Alinne Rosa, Pabllo Vittar, Lexa e Timbalada.