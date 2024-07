Milthinho lança a faixa"Bagdá" em parceria com Mumuzinho O single está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm Cartão de Visita|Do R7 20/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 20/07/2024 - 15h23 ) ‌



O cantor e compositor Milthinho lança sua nova canção intitulada "Bagdá", em parceria com Mumuzinho. A música, composta em parceria com Thiago Soares é uma reflexão das influências musicais e da conexão com o samba que o artista tem. A faixa está em todas as plataformas digitais via ONErpm.

O processo criativo de "Bagdá" surgiu naturalmente a partir das influências de Milthinho no momento. "Eu estava imerso nos discos da Beth Carvalho, uma artista que admiro profundamente. Embora as melodias antigas de samba sejam diferentes das minhas criações, o samba é a minha base. Estava focado em me reconectar com essa essência, e 'Bagdá' foi o ponto de partida", compartilha Milthinho.

A música conta a história de alguém que lamenta ter deixado uma pessoa amada e percebe que não se pode alcançar nada sozinho. "Trabalhei em colaboração com Thiago Soares. Eu criei a estrutura e ele trouxe complementos, contando a história de alguém que se arrependeu de ter partido e percebeu a importância das conexões, seja em relações amorosas ou de amizade", explica Milthinho.

A participação de Mumuzinho trouxe um toque especial à canção. "A contribuição do Mumuzinho foi incrível, tanto musicalmente quanto pessoalmente. Ele se identificou imediatamente com 'Bagdá' e ver sua gravação foi uma experiência mágica, da qual aprendi muito. Sou profundamente grato a ele e sempre serei", destaca Milthinho.

Junto ao lançamento nas plataformas digitais, via ONErpm, a nova faixa também conta com um videoclipe que estará disponível no canal oficial do Milthinho no Youtube a partir das 11h da mesma sexta-feira (19).

Sobre Milthinho: Milthinho, talento paulistano da música, trilhou seu caminho artístico inspirado pelo avô Leônidas Barbosa. Sem o brilho da grande fama, mas com uma influência inegável, Leônidas foi o farol que guiou Milthinho ao mundo da música. Aos 12 anos, Milthinho já ecoava sua voz pelas ruas do Jardim Nordeste, em São Paulo, embalado pelas vibrações de um grupo de pagode formado com amigos de infância.

Milthinho dedicou 12 anos de sua carreira ao Grupo Percepção, período no qual contribuiu para a gravação de 3 CDs, 1 DVD e dois singles. Entretanto, foi em 2018 que iniciou um novo capítulo: sua carreira solo. Com o apoio do produtor e arranjador Raul Silva, explorou novas vertentes musicais e apresentou ao mundo seu disco autoral "Meu Jeito", destacando-se com hits como "Marra de Durão" e "Vai Embora de Vez".

O álbum "2022" emerge em 2023 como um marco em sua carreira, com arranjos excepcionais do maestro Jota Moraes e composições ao lado de Wilson Prateado, uma referência de sua infância. Este projeto não apenas encerra um capítulo repleto de amor e dedicação ao samba e à música brasileira, mas também abre as portas para um futuro brilhante na trajetória de Milthinho.

Sobre ONErpm: ONErpm é o grupo musical e gravadora liderando a nova geração da música – operando globalmente em 43 localizações e mais de 600 funcionários. O grupo oferece serviços de gravadora a artistas que procuram elevar suas carreiras e opera uma das maiores distribuidoras musicais do mundo inteiro, além de contar com uma das maiores networks multi-canais no YouTube.

Contando com um leque completo de serviços, que inclui apoio de marketing, ferramentas para a supply chain, SAAS, inteligência de empreendedorismo, publicação, contabilidade e soluções globais de pagamento, a empresa oferece a infraestrutura necessária para o sucesso de criadores e donos de conteúdo. Prezando por ser uma parceira confiável, a ONErpm oferece transparência em tudo que faz, desde a criação de uma campanha de marketing aos pagamentos.