Misturando pop com sertão, pernambucana Malu Rizzo lança primeiro álbum

Com influências que vão do brega ao funk e estética inspirada nos anos 2000, “Drama, Sexo e Poesia” traz dez canções, sendo sete inéditas, além de um álbum visual

Marcando de forma oficial sua entrada no cenário musical brasileiro, a cantora e compositora pernambucana Malu Rizzo lança seu primeiro álbum, “Drama, Sexo e Poesia”, no dia 8 de novembro. A coletânea mistura elementos do pop, funk, brega e do pagode baiano em uma celebração da cultura nacional, em especial do nordeste. O projeto conta com 10 canções, sendo 7 inéditas, acompanhadas de videoclipes.

Aos 23 anos, a artista natural de Petrolina, interior do Estado, conta com mais de 25 mil reproduções no Spotify. O primeiro álbum da carreira explora a diversidade, o desejo e os paradoxos da vida. Um exemplo está nas letras de “Veneno Bom” e “A Melhor que Cê Vai Ter”, duas favoritas da compositora.

- Todas as músicas brincam com a letra e a sonoridade. “Veneno Bom”, por exemplo, fala sobre ser a segunda opção em um relacionamento, e decidi contrastar transformando-a em um reggaeton, que traz leveza. Já “A Melhor que cê vai ter”, ao contrário das demais, foi bem difícil de escrever. Ela reforça a importância de não abrir mão dos sonhos e da carreira, e nem de ter um relacionamento estável e saudável, mesmo quando esses dois aspectos conflitam entre si - explica.

‌



Seu estilo musical é único, como define a cantora - “Um Pop LGBT brasileiro”, que mistura o pop com as influências do brega funk e do pagodão baiano, gêneros que fizeram parte de sua vivência e formaram seu olhar para a música. Formada em cinema, Malu também aproveita essa ideia para a construção do álbum visual, dirigido e roteirizado por ela.

- A estética dos clipes é bem inspirada por estes gêneros, e remete àquele início dos anos 2000, quando o pop e o funk brasileiro estavam tomando forma. Para as gravações, aproveitamos locações simbólicas da minha história, como a Ilha do Fogo, em Petrolina, e o bar onde íamos após as aulas na UFPE, dois lugares que fizeram parte tanto da construção das músicas, quanto da minha carreira como um todo - afirma.

‌



Além das referências artísticas, Malu aborda o amor na perspectiva de uma mulher LGBT+, trazendo para as letras um olhar de afirmação e representatividade. “Drama, Sexo e Poesia” fala sobre a dualidade que estes sentimentos representam. Apesar dos significados distintos, as três palavras se assemelham muito.

- Acho que cada uma traz uma sensação diferente, mas todas fazem parte do processo que é o amor. O drama simboliza aquele sentimento mais forte e intenso. O sexo representa o escrachado, a vontade e a paixão. E a poesia é o que faz valer a pena, é a ternura e a reciprocidade. E acho que as palavras brincam ainda com a ideia de uma diva pop: com drama, sexo e poesia - completa.

‌



Para celebrar o lançamento, Rizzo também prepara uma série de apresentações por Pernambuco. O primeiro show acontece no dia 7 de novembro, no Bro Experience Tattoo Bar, em Graças, Recife. Em seguida, a cantora fará uma apresentação em sua cidade natal, em Petrolina. As demais localidades da turnê serão anunciadas em breve, através das redes sociais.

O álbum completo ficará disponível a partir do dia 8 de novembro nas principais plataformas digitais. Já os videoclipes serão publicados semanalmente no Youtube.