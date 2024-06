Mizzy Miles lança "Ninguém Entende Nada" com Teto e MC PH Depois do êxito de “Bênção”, #1 lugar do Top do Spotify em Portugal, Mizzy Miles eleva o ritmo com a sua primeira colaboração internacional...

Ouça aqui: https:// MizzyMilesTetoMCPHNinguem.lnk. to/sA94HwqRPR

Depois do êxito de “Bênção”, #1 lugar do Top do Spotify em Portugal, Mizzy Miles eleva o ritmo com a sua primeira colaboração internacional. O produtor e DJ luso fez uma nova colaboração com Teto e MC PH, dois dos maiores artistas da cena do Rap e Trap do Brasil.

“Ninguém Entende Nada” é o nome da faixa, inteiramente criada e produzida no Brasil, e que marca o início de uma nova fase na carreira de Mizzy Miles, que pretende encurtar cada vez mais a distância entre os dois países. O tema nasceu da amizade entre Mizzy Miles e Teto (com o qual já tinha participado na faixa “Europa”), que posteriormente convidaram o MC PH a participar também no single.

“Ninguém Entende Nada” conecta Portugal e Brasil, e pretende mostrar o lifestyle de cada artista, referindo-se a esta surpreendente colaboração de forma irônica, bem como ao sucesso que cada um dos artistas tem alcançado.

2024 irá culminar com o lançamento do primeiro álbum de músicas originais de Mizzy Miles.

