MOLK lança novo single pela Beeside Records: "In My Veins" Este é o segundo single de MOLK pela nova gravadora, seguindo o sucesso de "Burning", que recebeu elogios tanto no cenário nacional... Cartão de Visita|Do R7 16/08/2024 - 18h26 (Atualizado em 16/08/2024 - 18h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Este é o segundo single de MOLK pela nova gravadora, seguindo o sucesso de "Burning", que recebeu elogios tanto no cenário nacional quanto internacional

Ouça “In My Veins" em todas as plataformas digitais

O DJ e produtor MOLK está pronto para apresentar ao público o seu novo single "In My Veins", lançado em todas as plataformas de música digital pela Beeside Records. Este é o segundo single de MOLK pela nova gravadora, seguindo o sucesso de "Burning", que recebeu elogios tanto no cenário nacional quanto internacional.

"Tivemos ótimos feedbacks nacionais e internacionais também. Conseguimos abrir algumas portas e isso foi muito importante já para um primeiro single pela Beeside", comentou o DJ sobre a recepção de "Burning".

Publicidade

"In My Veins" é uma faixa de Melodic Techno que se destaca pela sua energia vibrante, especialmente nos drops, combinando synths intensos com uma linha de baixo profunda. O vocal, da cantora brasileira Mayra, foi meticulosamente trabalhado para criar uma atmosfera de suspense e misticismo, adicionando uma camada extra de profundidade à música.

Com 21 anos de carreira e uma vasta bagagem musical, Fê Moraes está explorando novos horizontes com seu projeto MOLK, que mergulha nos universos do Techno, Indie Dance e Melodic Techno. "Estou pronto para elevar minha paixão pela música a um novo patamar com o MOLK", afirmou o DJ, destacando a inovação e o aperfeiçoamento contínuo que caracterizam sua trajetória.

Publicidade

MOLK se diferencia por suas produções autorais e remixes que ultrapassam os limites do convencional, oferecendo ao público uma experiência sensorial única. Com influências diversas e uma identidade sonora inconfundível, o projeto promete conquistar os fãs de música eletrônica ao redor do mundo. "MOLK representa a evolução natural da minha carreira, demonstrando minha constante busca por inovação", disse Fê Moraes, que já é reconhecido como um dos principais DJs da cena paulista.

Prepare-se para uma nova experiência musical com "In My Veins", disponível em todas as plataformas de música digital pela Beeside Records.

Publicidade

CONFIRA A LETRA DE "IN MY VEINS"

you pull me in

like a red blazing flame

under my skin

pulsing in my veins

you pull me in

like a red blazing flame

wish i was strong

wish i was enough

you pull me in

and im bleeding for love

under my skin

pulsing in my veins

Links Beeside Records:

Instagram

YouTube