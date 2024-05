Mônica Soares canta sobre o poder do amor em “Melhor Contigo” A cantora mergulha nas profundezas do amor e da gratidão em seu mais novo single, já disponível em todas as plataformas digitais

Mônica Soares está lançando, nesta sexta-feira (24), sua mais nova faixa “Melhor Contigo” – uma balada romântica, que explora a importância de ter um amor nas nossas vidas. Com quase 20 anos de carreira, Mônica destaca-se com sua voz característica e sua dedicação ao samba e pagode, sempre trazendo sua perspectiva única aos gêneros.

Ouça “Melhor Contigo”.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “Melhor Contigo” mostra uma Mônica Soares profundamente sentimental, expressando sua gratidão por ter essa pessoa ao seu lado. Cantando sobre como a pessoa sabe exatamente o que ela precisa, a artista fala sobre sua admiração e apreço por esse alguém amado.

"’Melhor Contigo’ é aquela canção que deixa o coração quentinho. Nos faz lembrar que o amor que dá certo é bom demais – tanto de viver, quanto de ouvir", afirma Mônica.

A composição do novo single, assinada por Thais Saccomani e Juliana Diniz, vem com letras muito românticas como: “E naqueles dias que eu não tô bem / Cê sabe bem / Fala o que eu preciso escutar / Tá sempre pronto pra me amar”. Prometendo encantar seu público e emocionar os ouvintes, o novo single de Mônica é uma de suas grandes apostas.

Com grande amor pelo samba e pelo pagode, Mônica Soares comemora quase 20 anos de carreira artística, tendo começado a cantar em 2005. Nestes anos, a cantora já explorou diversas sonoridades dentro destes gêneros musicais, tendo uma discografia diversa, além de ter se apresentado ao lado de Leci Brandão, Dudu Nobre, Netinho de Paula, Eder Miguel e mais.

“Melhor Contigo” também recebe, além do lançamento nas plataformas digitais, via ONErpm, um videoclipe exclusivo, completando a atmosfera do single. O vídeo especial estará disponível no canal oficial da artista no Youtube, a partir do meio-dia da sexta de lançamento (24).

Sobre Mônica Soares: Nascida no Jalapão, Mônica Soares começou a cantar profissionalmente em 2005. Nestes 19 anos de carreira, a artista produziu trabalhos principalmente ligados ao samba e pagode, disponíveis nas principais plataformas digitais de música. Ao longo destes anos, Mônica dividiu palco com grandes artistas como Leci Brandão, Dudu Nobre, Netinho de Paula, Sombrinha, Marcelinho Freitas, Eder Miguel. Em 2022, Mônica lançou um EP chamado "Cê Volta" que traz músicas inéditas que conversam muito com o público feminino.

Instagram.