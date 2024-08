Montanee lança clipe cheio de energia: assista “Never Good Enough” Novo EP da banda carioca de rock chega em setembro Cartão de Visita|Do R7 26/08/2024 - 14h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h11 ) ‌



Novo EP da banda carioca de rock chega em setembro

Assista, aqui.

O grupo carioca de rock alternativo Montanee lança hoje um clipe oficial para seu último single, “Never Good Enough”. A energia da música é refletida no vídeo, que contrasta a intensidade da banda com a leveza de uma patinadora, e continua a estética preto e branco da banda.

A música estará presente no EP Recalling Dreams, com data de lançamento marcada para o dia 27 de setembro. O projeto foi produzido em Nova York pelo renomado produtor Joel Hamilton, que tem no currículo 8 indicações ao Grammy e trabalhos com artistas como The Black Keys, Paul McCartney, Norah Jones e Highly Suspect. No projeto, a banda cita influências de artistas como Foo Fighters, Arctic Monkeys, Nothing But Thieves, Royal Blood, e conta com participações de nomes como Rodrigo Suricato (Barão Vermelho) e Tyler Bryant (Tyler Bryant and the Shakedown).

O clipe foi dirigido por Felipe Areias, vocalista e guitarrista da banda, e a direção de fotografia foi assinada por João Carlos Rocha. A patinadora convidada é Eríka Cordéiro.