Montanee mostra maturidade no envolvente single “Brooklyn Sleeps” A faixa conta com a participação do guitarrista Tyler Bryant

Grupo carioca Montanee lança o single “Brooklyn Sleeps” via ForMusic Records. Com raízes no rock alternativo, a música antecipa o EP Recalling Dreams, que será disponibilizado no segundo semestre de 2024.

A nova canção é uma parceria com Tyler Bryant, líder da banda Tyler Bryant and the Shakedown, que já excursionou pelo mundo com gigantes do rock como AC/DC e Guns N’ Roses. “Um guitarrista excepcional e com muito feeling para explorar o instrumento, não consigo imaginar ela hoje em dia sem a guitarra dele, levou a faixa para um outro nível”, revela o vocalista e também guitarrista Felipe Areias.

“Brooklyn Sleeps” fala de um relacionamento que acabou ainda no começo: “Uma história tão comum onde apenas um dos lados está pensando à frente, planejando situações e depositando esperanças”. O EP, assim como a já divulgada “Gray”, segue essa temática.

Gravado em Nova Iorque, Recalling Dreams traz influências de artistas como Foo Fighters, Arctic Monkeys, Nothing But Thieves, Royal Blood e mais.

O renomado Joel Hamilton, com 8 indicações ao Grammy, ficou responsável pela produção do projeto. “Foi uma experiência maravilhosa trabalhar com um cara experiente. Além de técnica, ele tem um talento incrível para se comunicar com o grupo, capturar o sentimento daquela história e passar isso para a música”.

Além de Felipe, Montanee é composta por Teo Kligerman (bateria) e Raphael Moraes (baixo e guitarra).

