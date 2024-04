Monte Verde abre outono com boas opções de passeios, hospedagens e agenda especial para a Páscoa Distrito de Camanducaia recebe apresentações culturais no início da estação; Festival do Pinhão, no Parque Oschin, começa no dia 29...

Distrito de Camanducaia recebe apresentações culturais no início da estação; Festival do Pinhão, no Parque Oschin, começa no dia 29, na abertura do feriado

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Créditos: Tom Araújo

O outono começa nesta quarta-feira (20) e Monte Verde (MG) espera pela chegada dos turistas com atrativos de sobra para a nova estação do ano. Com uma decoração especial de Páscoa, o distrito de Camanducaia se prepara para receber os visitantes com conforto e bons descontos em suas hospedagens, além de uma agenda confirmada de apresentações culturais e eventos em diferentes locais.

Em uma ação promovida pela Associação Comercial de Monte Verde (ACMV), com o apoio da Secretaria de Turismo de Camanducaia e da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), a decoração na avenida principal e no portal de entrada do tradicional destino do Sul de Minas foi criada para o evento “Páscoa nas Montanhas”, que contará com duas apresentações gratuitas ao público, nos dois próximos sábados (23 e 30 de março).

Na primeira dessas duas datas, a Galeria Suíça receberá o espetáculo do grupo de balé da Associação Beneficente de Monte Verde (ABMV), às 14h. Uma semana depois, também a partir do mesmo horário, a Galeria Itália será palco da performance do grupo musical Pinhão Blues Mantiqueira.

Outra atração é o Passaporte de Páscoa, que começou a ser distribuído no último dia 16 de março e tem a proposta de estimular os turistas a percorrerem a chamada “Rota do Chocolate”, em Monte Verde. Neste documento, o visitante pode acumular carimbos ao consumir em chocolaterias parceiras até ganhar um brinde ao somar sete; porém, há uma consumação mínima obrigatória em cada local para ter direito ao presente. Mais informações sobre a ação promocional estão disponíveis no portal de entrada do distrito.

“Monte Verde ficou ainda mais lindo do que já é com a decoração montada para a Páscoa e agora espera pela chegada dos turistas no outono com diversas atrações. Além disso, o nosso distrito possui um clima predominantemente ameno e agradável, sem aquele calorão, para receber os visitantes, que poderão desfrutar de muita diversão e conforto nas excelentes opções de hotéis e pousadas que temos aqui”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE.

Festival do Pinhão

No início do feriado de Páscoa, 29 de março, o Parque Oschin contará com a abertura do Festival do Pinhão. Com 45 mil metros quadrados e muita natureza, o local possui nascentes, araucárias e xaxins centenários, sendo que abriga diferentes espécies de pássaros e outros animais, com destaque para as lhamas. No período da atração gastronômica, que será realizada até 11 de agosto, ocorrerão diariamente, às 12h, as apresentações da Sapecada do Pinhão e da preparação do Café Tropeiro, além das histórias contadas pelo senhor Oschin.

Nos três dias do feriado, as crianças também poderão participar de uma brincadeira de caça aos ovos no parque.

Uma opção de hospedagem para esse outono é o Mirante da Colyna Hotel & Spa, que está com desconto de 35% nos valores das diárias, condição oferecida nesta Páscoa, para quem fechar pacotes de reservas para os fins de semana. Cercado por belas paisagens e instalado a 1.650 metros de altitude, o local tem atrativos como quadras de tênis, academia, sala de jogos, piscina aquecida de borda infinita com sauna integrada e um spa, cujo foco são terapias para equilíbrio emocional, mental e físico.

Um dia após a abertura do outono será celebrado, em 21 de março, o Dia Internacional das Florestas e da Árvore. E o Mirante da Colyna é um local ideal para quem curte apreciar as belezas naturais sem precisar sair da hospedagem, já que possui trilhas ecológicas, sinalizadas com placas e informações para os trajetos ocorrerem com segurança. Em alguns desses percursos, o hóspede pode observar belas aves e mamíferos de diversas espécies da fauna local nas áreas de Mata Atlântica da propriedade. Mais informações estão disponíveis no site e pelos telefones: (35) 3438-2613 e (35) 3438-2493 (WhatsApp).

Outra opção é a Pousada Cantos & Contos, que também possui amplo espaço de lazer e um spa que oferece desde piscina aquecida até banhos de ofurô e jacuzzi com hidromassagem. Essa hospedagem também está localizada em uma área de natureza exuberante, dentro de um bosque de mata nativa, e o seu espaço interno proporciona conforto e privacidade em chalés e cabanas com decoração requintada.

Divididos em oito categorias de acomodações, os leitos da pousada podem abrigar de duas a seis pessoas cada um. O estabelecimento está realizando uma promoção válida para o próximo mês, quando os preços das reservas, de no mínimo duas diárias, terão abatimento de 15% sobre o valor normal. Mais informações no site e pelos telefones: (35) 3438-1808 e (35) 3438-2191.

Sobre a MOVE

Entidade associativa, apartidária e sem fins lucrativos, a MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) foi criada no início de 2020 para promover o desenvolvimento econômico sustentável e ético do distrito de Monte Verde, polo turístico que pertence ao município de Camanducaia (MG), tornando-se referência no país. A agência atua com o objetivo de fortalecer e dar voz ao empresariado, a fim de potencializar a vocação turística local sob os seguintes escopos: hotelaria, comércio, receptivos, alimentação, ambiental, social, industrial, esportivo, artístico e cultural. Tem, ainda, como valores, a participação da sociedade na tomada das decisões e o cuidado e a valorização da paisagem e da cultura local. Atualmente, com mais de 160 associados, a MOVE apoia e oferece auxílio estratégico a empresas, ao poder público e à comunidade para o enfrentamento de desafios comuns; identifica, fomenta e divulga oportunidades de investimentos; promove novos negócios e parcerias; apoia, produz e viabiliza eventos turísticos na região; e promove turismo diversificado e economia de alternativas para negócios sustentáveis.