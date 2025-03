Monte Verde é destino de charme e conforto para a Semana Santa Monte Verde, um dos destinos mais encantadores da Serra da Mantiqueira, é o cenário ideal para aproveitar a Semana Santa com tranquilidade... Cartão de Visita|Do R7 10/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h26 ) twitter

Monte Verde, um dos destinos mais encantadores da Serra da Mantiqueira, é o cenário ideal para aproveitar a Semana Santa com tranquilidade, belas paisagens e uma gastronomia irresistível. Durante o feriado, a vila ganha um clima ainda mais especial, com eventos religiosos, delícias típicas da Páscoa e atividades ao ar livre para toda a família.

As trilhas da região, como a Pedra Redonda e o Platô, são perfeitas para quem deseja aproveitar o contato com a natureza e vistas panorâmicas deslumbrantes. Para os apaixonados por chocolate, as lojas e fábricas locais oferecem verdadeiras tentações, com ovos artesanais e bombons finos. Já quem busca um roteiro mais tranquilo pode passear pela charmosa avenida Monte Verde, repleta de cafés, restaurantes e lojas de artesanato.

Para uma estadia confortável e romântica, as pousadas Pedras e Sonhos e Jardim da Mantiqueira são ótimas opções.

Com uma localização privilegiada, a Pousada Pedras e Sonhos proporciona uma vista deslumbrante das montanhas, onde os hóspedes podem apreciar o nascer e o pôr do sol em cenários memoráveis. Suas acomodações são espaçosas, sofisticadas e equipadas com lareira, banheira de hidromassagem e varanda privativa. O café da manhã, preparado com produtos frescos e locais, é um dos grandes destaques da experiência.

‌



Charmosa e perfeitamente integrada à natureza, a Pousada Jardim da Mantiqueira é ideal para quem deseja relaxar em meio ao verde das montanhas. Seus chalés aconchegantes contam com sistema de aquecimento, e algumas unidades oferecem hidromassagem para momentos ainda mais especiais. O jardim, cuidadosamente planejado, convida a caminhadas tranquilas e momentos de contemplação. Além disso, o café da manhã é preparado com carinho, trazendo pratos típicos da região e opções variadas para diferentes paladares. Como diferencial, a pousada também dispõe de carregador para carro elétrico.

As duas pousadas oferecem acomodações com ar-condicionado e são de fácil acesso por via pavimentada, garantindo praticidade e conforto para os visitantes.

Para mais informações acesse os sites: www.pedrasesonhos.com.br e www. pousadajardimdamantiqueira. com.br