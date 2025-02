Monte Verde é destino para fugir da onda de calor As altas temperaturas por período prolongado têm surpreendido habitantes do sudeste do país Cartão de Visita|Do R7 19/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h46 ) twitter

As altas temperaturas por período prolongado têm surpreendido habitantes do sudeste do país. Com previsão de término em 20 de março, ainda temos mais de um mês de verão pela frente. Destinos de praia são muito procurados nessa época, mas com o calor intenso e a superlotação a viagem tão sonhada pode se tornar um martírio.

Uma opção para escapar dos termômetros nas alturas é fugir para um destino onde as temperaturas são mais amenas e as noites agradáveis. Em meio à onda de calor, Monte Verde, no alto da Serra da Mantiqueira, surge como um refúgio perfeito, oferecendo clima fresco, ar puro e cenários naturais encantadores.

Com trilhas em meio às montanhas, mirantes e uma atmosfera europeia, o distrito de Camanducaia, em Minas Gerais, proporciona dias revigorantes e noites mais relaxantes. Além das belezas naturais, a vila conta com uma excelente estrutura turística, incluindo restaurantes, pousadas, lojinhas de artesanato e atrações para todas as idades.

Para quem busca conforto e hospitalidade, a Pousada Jardim da Mantiqueira é uma excelente opção de hospedagem. Localizada em uma área tranquila, mas próxima ao centrinho de Monte Verde, a pousada oferece suítes aconchegantes, café da manhã especial e aquele clima serrano que convida ao descanso. Com atendimento acolhedor e um ambiente perfeito para relaxar, é o lugar ideal para aproveitar o melhor da estação sem sofrer com as altas temperaturas. A pousada tem fácil acesso por via pavimentada e oferece carregador para carro elétrico. Para aliviar ainda mais o calorão, algumas de suas suítes contam com hidromassagem. Para completar, o estabelecimento está oferecendo tarifas especiais nos meses de fevereiro e março.

‌



Se o calor da cidade está insuportável, Monte Verde é a escolha certa para um fim de semana ou uma escapada prolongada. É possível aproveitar para respirar ar puro, se conectar com a natureza e curtir dias mais frescos em um dos destinos mais encantadores da Serra da Mantiqueira.

Mais informações: www. pousadajardimdamantiqueira. com.br