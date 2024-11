Monte Verde é refúgio de tranquilidade e charme para férias de janeiro Localizado na Serra da Mantiqueira, Monte Verde é o destino perfeito para quem busca momentos de tranquilidade e contato com a natureza... Cartão de Visita|Do R7 27/11/2024 - 12h08 (Atualizado em 27/11/2024 - 12h08 ) twitter

Localizado na Serra da Mantiqueira, Monte Verde é o destino perfeito para quem busca momentos de tranquilidade e contato com a natureza nas férias de janeiro. Com clima ameno, que mescla dias agradáveis e noites frescas, a vila oferece uma combinação irresistível de belas paisagens, gastronomia de alto nível e uma atmosfera acolhedora que encanta casais, famílias e grupos de amigos.

Os atrativos naturais de Monte Verde são um convite para a aventura e o relaxamento. Trilhas como as do Pico Selado e da Pedra Redonda revelam vistas panorâmicas espetaculares da serra, ideais para os amantes de caminhadas ao ar livre. Para um passeio mais leve, o Parque Oschin encanta com sua rica biodiversidade e áreas para piquenique. Outra opção imperdível é a Fazenda Radical, onde atividades como tirolesa e quadriciclo garantem diversão para todas as idades. Já na vila, o centrinho é um charme à parte, com lojinhas de artesanato, cafeterias e bares que oferecem delícias como chocolates artesanais e strudel.

A gastronomia é um ponto forte de Monte Verde. Restaurantes especializados em fondue, massas artesanais e carnes nobres proporcionam experiências gastronômicas irresistéiveis, acompanhadas por vinhos selecionados. Para quem aprecia uma culinária mais regional, há opções de restaurante que oferecem pratos típicos mineiros.

Na hora de descansar, as opções de hospedagem em Monte Verde são tão encantadoras quanto o destino. A Pousada Pedras e Sonhos é uma escolha ideal para quem busca conforto em meio à natureza. Com chalés privativos que oferecem vistas privilegiadas para as montanhas, lareiras, ar condicionado e banheiras de hidromassagem com cromoterapia, a pousada cria um ambiente romântico e relaxante. O atendimento personalizado e o café da manhã servido no salão de café da pousada, com produtos frescos e caseiros, tornam a estadia ainda mais especial.

Outra excelente opção é a Pousada Jardim da Mantiqueira, que combina elegância e tranquilidade. Cercada por jardins floridos e muito verde, a pousada oferece suítes amplas e bem decoradas. O café da manhã, repleto de itens preparados na própria cozinha, é um verdadeiro convite para começar o dia com energia e sabor. O estabelecimento conta ainda com carregador para carro elétrico e tem a vantagem de ser bem próximo do centro, apenas 400 metros.

Mais informações: www.pedrasesonhos.com.br e www. pousadajardimdamantiqueira. com.br