Monte Verde: um final de ano mágico nas montanhas de Minas Gerais Para quem deseja fugir da agitação das praias e comemorar o Natal e o Ano Novo em um destino com clima ameno e ares europeus, Monte... Cartão de Visita|Do R7 04/12/2024 - 15h48 (Atualizado em 04/12/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

default

Para quem deseja fugir da agitação das praias e comemorar o Natal e o Ano Novo em um destino com clima ameno e ares europeus, Monte Verde, no sul de Minas Gerais, é a escolha perfeita. Localizado em Camanducaia, o charmoso distrito se transforma em um cenário de conto de fadas no final de ano, com decoração típica e o imperdível evento "Natal Cultural nas Montanhas", que encanta visitantes com shows de luzes e atrações culturais gratuitas.

Além do clima mágico das festas, Monte Verde oferece diversas atividades ao ar livre. Trilhas como as do Pico do Selado e da Pedra Redonda são ideais para quem busca vistas panorâmicas e contato com a natureza. Para os aventureiros, há opções como arvorismo, tirolesa e passeios de quadriciclo. Já o centrinho da vila, com suas lojinhas de artesanato e restaurantes que servem pratos da culinária local e europeia, é perfeito para um passeio tranquilo e gastronômico.

Monte Verde também é conhecida por suas pousadas aconchegantes, como a Pedras e Sonhos e a Jardim da Mantiqueira, que garantem conforto e proximidade com a natureza.

A Pousada Pedras e Sonhos oferece chalés espaçosos com lareira e vistas deslumbrantes para as montanhas. Alguns contam com garagem privativa, e todas as unidades possuem banheiras de hidromassagem com luz de cromoterapia, ar-condicionado, chaleira elétrica e frigobar. Para começar o dia, um delicioso café da manhã caseiro é servido, valorizando os sabores da região.

‌



Já a Pousada Jardim da Mantiqueira destaca-se pelo ambiente tranquilo e cercado por um belo jardim. A apenas 500 metros do centro, seus chalés confortáveis proporcionam momentos de descanso em meio à natureza. O café da manhã, com delícias típicas mineiras, é servido com vista para o jardim. A pousada também oferece carregador para carros elétricos e prepara um brinde especial para os hóspedes nos pacotes de réveillon.

Ambos os estabelecimentos possuem unidades com ar-condicionado e são facilmente acessíveis por via pavimentada, tornando a locomoção no destino fácil e prazerosa. Para o período as pousadas estão trabalhando com pacotes a partir de três diárias.

Para mais informações acesse os sites: www.pedrasesonhos.com.br e www. pousadajardimdamantiqueira. com.br